Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (23/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ giảm khoảng 6-9 độ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6; trên đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo, chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; ở Bắc Trung Bộ từ 21-24 độ.

Dự báo chi tiết các khu vực. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội, từ chiều tối nay đến sáng mai (24/4) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ.

Mưa lớn lan rộng đến Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao, hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h cục bộ có nơi trên 90mm như các trạm: Phong Cốc (Quảng Ninh) 160mm, Đồng Sơn (Ninh Bình) 128.4mm, Tân Phong (TP Hải Phòng) 122.4mm, Hà Trung (Thanh Hóa) 93.4mm.

Không khí lạnh gây mưa giông mạnh ở miền Bắc và Trung Bộ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cơ quan khí tượng cho biết, chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Từ chiều tối nay đến hết ngày mai (24/4), khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Tiếp đó, từ chiều tối nay đến 25/4, mưa giông lan vào đến khu vực Trung Trung Bộ với lượng mưa 10-30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Đáng lưu ý, sự tranh chấp của khối không khí lạnh và khối khí nóng, ẩm đang tồn tại ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ tạo ra dòng đối lưu mạnh, nên nguy cơ xảy ra tố, lốc mưa đá và gió giật có thể duy trì đến ngày 24/4.

Khu vực nguy cơ cao xảy ra tình trạng thời tiết cực đoan trên là trung du và vùng núi phía Bắc, vùng núi phía Tây của các tỉnh, thành miền Trung từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Miền Bắc còn 2 đợt mưa đến cuối tháng

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, sau đợt mưa trên, từ trưa mai, miền Bắc giảm mưa.

Đáng chú ý, thời kỳ từ 26-28/4, Bắc Bộ lại có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Sau đó, từ khoảng 29-30/4, khu vực có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ 1-3/5, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Ngoài ra, các khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Riêng thời kỳ từ 25/4, ở cao nguyên Trung Bộ và từ 28/4 ở Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Từ 30/4-3/5, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông trong thời kỳ giao mùa thường đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.