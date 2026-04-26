Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/4), khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên đã ghi nhận mưa rào và giông rải rác.

Đáng chú ý, lượng mưa đo được từ 7-15h tại một số trạm đã vượt mốc 70mm, tập trung chủ yếu ở vùng núi phía Bắc như: Nậm Cha (Lai Châu) 96.8mm; Sín Chải (Điện Biên) 71.6mm; Nậm Ét (Sơn La) 70.4mm.

Dự báo, trong chiều tối và đêm nay (26/4), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào với lượng phổ biến 10-30mm, cục bộ có điểm mưa lớn trên 80mm.

Miền Bắc hứng 2 đợt mưa đến sát ngày nghỉ lễ 30/4. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Diễn biến thời tiết cả nước 10 ngày tới (từ đêm 26/4 đến 6/5/2026):

Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm 26-28/4, thời tiết các vùng trên cả nước có sự phân hóa.

Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ, mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm 26 và ngày 27/4 có mưa rào rải rác. Sang ngày 28/4, trưa chiều trời nắng, nhưng từ chiều tối mưa giông sẽ quay trở lại diện rộng.

Trung Trung Bộ: Mưa rào và giông xuất hiện chủ yếu ở vùng núi phía Tây vào chiều tối.

Nam Bộ và các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ duy trì nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác vào tối 28/4.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 28/4-6/5 (bao gồm trọn vẹn kỳ nghỉ lễ 30/4-3/5):

Trọng tâm của đợt thời tiết xấu rơi vào giai đoạn sát kỳ nghỉ lễ. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 28 đến ngày 29/4, khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Bước sang ngày 30/4, mưa giảm dần, chỉ còn xảy ra ở vài nơi. Từ ngày 1-2/5, thời tiết chuyển tốt, trưa chiều có nắng. Từ ngày 3/5, khu vực này có thể đón đợt nắng nóng cục bộ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội những ngày tới, mưa giông liên tiếp đến hết ngày 29/4, trời dịu mát; từ 30/4, không mưa, nền nhiệt có xu hướng tăng dần.

Khu vực Trung Bộ: Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác trong hai ngày 28-29/4. Trung Trung Bộ có mưa rào và giông trong các ngày 29-30/4. Tương tự miền Bắc, từ ngày 3/5, nắng nóng có xu hướng quay trở lại.

Khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ: Thời tiết nắng nóng tại Nam Bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày 30/4. Từ 30/4 đến 2/5, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, giúp hạ nhiệt đáng kể.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa giông từ nay đến hết tháng 4, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.