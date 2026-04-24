Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết ông đang bị mạo danh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, tài khoản Zalo của ông đã bị kẻ xấu xâm nhập và sử dụng nhằm trục lợi. Kẻ gian dùng tài khoản này để nhắn tin vay mượn tiền, yêu cầu chuyển khoản hoặc đưa ra các đề nghị liên quan đến tài chính.

Nhằm ngăn chặn rủi ro và bảo vệ phụ huynh, học sinh, giáo viên, ông Phong nhấn mạnh mọi người tuyệt đối không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào từ kẻ gian dưới mọi hình thức.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cảnh báo lừa đảo.

Đồng thời, ông cũng lưu ý mọi người không nhấn vào các đường link hoặc tệp đính kèm được gửi từ tài khoản Zalo của ông cho đến khi có thông báo chính thức về việc tài khoản đã được khôi phục.

Đối với các công việc cần trao đổi, ông đề nghị mọi người liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cá nhân hoặc các kênh liên lạc chính thức khác để xác nhận thông tin.

Trước đó, từ chiều tối 23/4, nhiều giáo viên, đồng nghiệp trong ngành giáo dục tại TPHCM và phụ huynh nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của ông Nguyễn Văn Phong với nội dung: “Có đủ 30 triệu đồng không, cho mượn tạm có việc. Sáng mai gửi lại được không?”.

Đặc biệt, số tài khoản ngân hàng mà kẻ gian cung cấp để lừa đảo cũng hiển thị tên Nguyễn Văn Phong.

Nhiều người sau khi nhận được tin nhắn đã nghi ngờ, chủ động kiểm tra lại và nhận định tài khoản Zalo của ông Phong đã bị tấn công.