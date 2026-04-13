Người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế vẫn có thể tiếp tục tham gia một số công việc tại địa phương. Tuy nhiên, việc có phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận hay không là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Bạn đọc Võ A.D. đặt câu hỏi, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi nghỉ việc theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ có thể được bố trí làm việc theo hợp đồng hoặc tham gia lực lượng dân quân tự vệ hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, khoản 6 Điều 3 Nghị định 154/2025 đã quy định cụ thể về việc tham gia công tác trở lại sau khi thực hiện tinh giản biên chế.

Cụ thể, người thuộc diện tinh giản nếu trong thời gian 60 tháng kể từ ngày nghỉ việc mà được bầu cử, tuyển dụng trở lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp đã nhận.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp quay lại làm việc đều phải hoàn trả khoản trợ cấp này.

Theo Bộ Nội vụ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi đã hưởng chế độ theo Nghị định 154/2025, nếu tham gia lực lượng dân quân tự vệ thường trực tại địa phương (không phải là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố) hoặc ký hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022 của Chính phủ thì không phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận.

Bên cạnh đó, nếu đáp ứng các điều kiện theo Điều 5 và Điều 9 Nghị định 173/2025, người lao động có thể được ký hợp đồng theo nghị định này và cũng không phải hoàn trả trợ cấp.

Như vậy, quy định hiện hành cho phép người đã tinh giản biên chế tiếp tục tham gia một số hoạt động, công việc tại địa phương mà không phải hoàn trả trợ cấp, miễn là không quay lại các vị trí hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thời hạn 60 tháng.

Quy định này được đánh giá tạo sự linh hoạt, vừa đảm bảo quyền lợi đã hưởng của người lao động, vừa góp phần tận dụng nguồn nhân lực tại cơ sở.