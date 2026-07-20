Đây là các tài sản thuộc danh mục 1.120 mã TSBĐ theo Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST và Bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT được Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên giao cho SCB phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để tiếp tục quản lý, xử lý.

Trong đợt triển khai lần này, SCB công bố lựa chọn tổ chức định giá để định giá đối với 13 mã tài sản bảo đảm riêng lẻ, bao gồm bất động sản và máy móc, thiết bị tại TPHCM và thuộc địa bàn Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh.

Các tài sản này là những tài sản độc lập, đã hoàn tất thủ tục pháp lý về thế chấp, có thể thực hiện chuyển nhượng đơn lẻ và có tính thanh khoản cao, thuận lợi cho việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Hai trong số 13 tài sản bảo đảm được SCB mời định giá gồm tòa nhà 212 Pasteur (Quận 3, TPHCM) và nhà kho tại xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, địa bàn Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Ảnh: SCB.

Trong số danh mục tài sản được công bố, phần lớn là các bất động sản được mệnh danh là “đất vàng” tại TPHCM gồm:

Quyền sử dụng đất tại các địa chỉ: 45AB đường Pasteur, 22 Lê Lợi, 22 Hồ Huấn Nghiệp, 15 Ngô Đức Kế, 202-204 đường Pasteur, 917 Trần Hưng Đạo, 84A4 Lý Chiêu Hoàng, 87 đường nội khu Hưng Thái 2.

Ngoài ra còn có các bất động sản và máy móc, thiết bị, nhà xưởng tại Long An (cũ).

SCB cho biết, quá trình thực hiện xử lý các tài sản thế chấp để thu hồi nợ, khắc phục thiệt hại theo các phán quyết của Tòa án, được thực hiện chặt chẽ dưới sự giám sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03), Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền nhằm bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của SCB cùng các bên liên quan, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước.