Sáng 30/8, đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết trong ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đơn vị duy trì tối đa lực lượng, phương tiện để phân luồng từ xa, kịp thời giải quyết các sự cố trên đường, giúp người dân đi lại thuận lợi.

Tuy nhiên, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT cũng phát hiện nhiều trường hợp tài xế ô tô tải di chuyển chậm, cố tình "ôm" làn trái trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc.

Hình ảnh ô tô tải bám làn trái cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Đình Hiếu

Ô tô tải nặng bám làn trái cao tốc cản trở các phương tiện khác lưu thông. Ảnh: Đình Hiếu

Điển hình, vào 10h56 cùng ngày, tổ CSGT ghi nhận ô tô tải mang BKS 20G-001.XX bám làn trái trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn qua xã Tam Giang, Bắc Ninh). Ít phút sau, cũng tại tuyến cao tốc này, lực lượng chức năng phát hiện ô tô đầu kéo mang BKS 15H-068.XX có hành vi tương tự.

Hai ô tô đầu kéo đi song song trên cầu Thăng Long. Ảnh: Đình Hiếu

Đáng chú ý, không chỉ "ôm" làn trái, các phương tiện tải nặng còn đi song song nhau, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ.

Trong đó có trường hợp ô tô đầu kéo kéo theo rơ-moóc mang BKS 29R-533.XX bám làn bên trái (sát vạch sơn phân cách chiều đường) trên cầu Thăng Long (Hà Nội). Lúc này, một ô tô đầu kéo mang BKS 12H-043.XX đi kế bên, khiến các phương tiện lưu thông phía sau chỉ có thể di chuyển với tốc độ từ 10-20km/h.

Đại diện Cục CSGT cho biết tại Điều 13 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đã quy định rõ: "Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình".

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần tuân thủ đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn và điều chỉnh tốc độ phù hợp với tình hình giao thông. Các phương tiện di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình, không cố tình bám làn trái để tránh cản trở các phương tiện khác.

Tài xế cũng cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, không chuyển làn đột ngột và chỉ chuyển làn khi bảo đảm điều kiện an toàn. Việc mỗi tài xế chủ động tuân thủ quy định về làn đường, tốc độ và khoảng cách không chỉ giúp hành trình thuận lợi hơn mà còn góp phần hạn chế ùn tắc, phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho chính mình cũng như những người tham gia giao thông khác.