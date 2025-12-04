Chiều 4/12, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xác nhận phụ công Nguyễn Thị Trinh không tham dự SEA Games 33 vì lý do sức khỏe. Để có đủ quân số 14 VĐV tham dự Đại hội thể thao khu vực, ông Kiệt triệu tập gấp gương mặt trẻ Lê Như Anh thay thế.

Thuyền trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, Nguyễn Thị Trinh có đơn xin rút lui khỏi đội tuyển vì không đảm bảo được sức khỏe. Trinh rất tiếc khi lỡ hẹn với kỳ SEA Games 33 chỉ còn ít ngày nữa là khởi tranh.

Phụ công Nguyễn Thị Trinh.

Nguyễn Thị Trinh sinh năm 1997, là một trong những tay đập kỳ cựu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, thường xuyên góp mặt ở sân chơi lớn. Dù thời thời gian gần đây phụ công này gặp vấn đề về thể lực do tuổi tác và chấn thương, nhưng cô luôn "cháy" hết mình mỗi khi vào sân thi đấu.

Trong khi đó, Lê Như Anh là tay đập trẻ của CLB VTV Bình Điền Long An. Cô là trụ cột góp công giúp đội U20 Việt Nam giành vé tham dự giải U21 thế giới 2025. Dù mới 20 tuổi nhưng Như Anh rất được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những phụ công hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Lê Như Anh (21) rất tiến bộ thời gian qua.

Theo kế hoạch, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Thái Lan chinh phục SEA Games 33 vào ngày 8/12. Theo lịch thi đấu, Thanh Thúy và các đồng đội gặp Myanmar trận mở màn vào lúc 15h ngày 10/12, sau đó gặp Malaysia (12h30 ngày 11/12), gặp Indonesia (12h30 ngày 12/12).

Trao đổi với VietNamNet, Tổng thư ký LĐBC Việt Nam Lê Trí Trường cho biết Cục TDTT quyết định hạ chỉ tiêu cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ HCV xuống HCB, nhằm giúp các VĐV giảm áp lực. Tại SEA Games 33, các đội bóng cạnh tranh tấm HCV là Việt Nam, Philippines, Indonesia và chủ nhà Thái Lan.