Lê Thanh Thúy và Lê Minh Thuận là 2 VĐV được giao trọng trách cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33.
Thanh Thúy cho biết cô rất bất ngờ khi được giao nhiệm vụ rất đặc biệt này tại kỳ SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan.
Lê Thanh Thúy sinh năm 1995, là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, chơi ở vị trí phụ công.
Tay đập 30 tuổi là một trong những VĐV có nhiều kinh nghiệm nhất ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Thanh Thúy từng là Hoa khôi bóng chuyền tại VTV Cup 2014.
Cô nàng sở hữu làn da trắng bóc, gương mặt ăn ảnh và đặc biệt là tốt về chuyên môn, đạo đức lẫn phong cách sinh hoạt, thi đấu.
Ở ngoài đời, Thanh Thúy thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại.
Tay đập cao 1m80 luôn gây ấn tượng mạnh mỗi khi xuất hiện.
Thanh Thúy được nhiều hãng thời trang mời đóng quảng cáo.
Kinh nghiệm, sự máu lửa, cống hiến của Thanh Thúy sẽ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm cạnh tranh tấm HCV SEA Games 33.
Sáng 7/12, đoàn TTVN chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, với người dẫn đầu là Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục TDTT. Tổng số thành viên của đoàn TTVN tham dự SEA Games 33 là 1.165 người (bao gồm các lãnh đạo, cán bộ, HLV, VĐV, bác sĩ, hậu cần...). Dự kiến, đoàn TTVN có khoảng 200 thành viên tham gia Lễ khai mạc được tổ chức tại Bangkok vào ngày 9/12. 

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9-20/12 có 50 môn thi đấu chính thức, 574 nội dung thi đấu với tổng cộng 569 bộ huy chương. Ngoài ra, Đại hội thể thao khu vực còn tổ chức thêm 3 môn mang tính trình diễn là ném đĩa, kéo co, thể thao trên không. Đoàn TTVN tranh tài ở 47 nội dung, đặt mục tiêu giành 90-110 HCV.

