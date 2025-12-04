Sáng 7/12, đoàn TTVN chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, với người dẫn đầu là Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục TDTT. Tổng số thành viên của đoàn TTVN tham dự SEA Games 33 là 1.165 người (bao gồm các lãnh đạo, cán bộ, HLV, VĐV, bác sĩ, hậu cần...). Dự kiến, đoàn TTVN có khoảng 200 thành viên tham gia Lễ khai mạc được tổ chức tại Bangkok vào ngày 9/12.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9-20/12 có 50 môn thi đấu chính thức, 574 nội dung thi đấu với tổng cộng 569 bộ huy chương. Ngoài ra, Đại hội thể thao khu vực còn tổ chức thêm 3 môn mang tính trình diễn là ném đĩa, kéo co, thể thao trên không. Đoàn TTVN tranh tài ở 47 nội dung, đặt mục tiêu giành 90-110 HCV.