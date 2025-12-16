Trong ngày 15/12, Nguyễn Thị Oanh không chỉ giành HCV, mà còn phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 10.000m, với thành tích 34 phút 27 giây 93. Đây là tấm HCV thứ 2 của chân chạy sinh năm 1995 tại Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

Tuy nhiên, mục tiêu của Nguyễn Thị Oanh vẫn chưa dừng lại. Cô hướng tới "hat-trick" HCV khi tham dự nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật trong ngày thi đấu hôm nay (16/12). Với trình độ vượt trội các đối thủ trong khu vực, chỉ cần Nguyễn Thị Oanh thể hiện đúng khả năng, cô sẽ giành HCV.

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ ở đấu trường SEA Games. Ảnh: S.N

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh, ngoài Nguyễn Thị Oanh, tuyển điền kinh Việt Nam còn hi vọng giành HCV ở các nội dung nhảy cao nữ, hai nội dung tiếp sức 4x400 nam và nữ. Giới chuyên môn dự đoán, các VĐV Việt Nam có thể giành 4 HCV để cán đích với thành tích chung cuộc 12 HCV tại SEA Games 33.

Ngày thi đấu 16/12, môn đấu kiếm khởi tranh. Đây cũng là nội dung thế mạnh có thể tranh chấp HCV của đoàn TTVN tại SEA Games 33. Môn cử tạ có 2 hạng cân chung kết, Ba môn phối hợp có 3 nội dung chung kết, bắn súng tranh tài ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ và 25m súng ngắn thể thao đồng đội.

Ngoài ra, đua thuyền tranh tài ở 4 nội dung chung kết, bên cạnh cờ vua, Kickboxing, xe đạp, thể thao điện tử... cũng có thể đóng góp HCV cho đoàn TTVN.