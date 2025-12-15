ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thua đầy tiếc nuối 2-3, đặc biệt là set 5 quá kịch tính với chủ nhà Thái Lan và hụt tấm HCV SEA Games.
Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội có màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn, nghẹt thở tới những phút cuối cùng của set thứ 5, trước khi thua Thái Lan 2-3.
Dù không thể giành HCV lịch sử tại SEA Games 33, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn xứng đáng được khen ngợi.
Quá tiếc nuối khi tấm HCV đã ở rất gần nhưng lại để rơi, Thanh Thúy và nhiều VĐV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bật khóc nức nở.
Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử khi giành HCV 10.000m nữ SEA Games 33, qua đó phá kỷ lục huy chương vàng tồn tại suốt nhiều năm.
VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 15/12/2025, nhanh và chính xác.
U22 Việt Nam thi đấu với tinh thần đáng khen, thắng U22 Philippines 2-0 vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik cho các học trò 120 điểm.
Văn Thuận, Thanh Nhàn giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Philippines, nhưng Phi Hoàng mới là người chơi hay nhất trong trận bán kết SEA Games 33 bên phía đoàn quân HLV Kim Sang Sik.