Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội có màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn, nghẹt thở tới những phút cuối cùng của set thứ 5, trước khi thua Thái Lan 2-3.

Dù không thể giành HCV lịch sử tại SEA Games 33, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn xứng đáng được khen ngợi.

Quá tiếc nuối khi tấm HCV đã ở rất gần nhưng lại để rơi, Thanh Thúy và nhiều VĐV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bật khóc nức nở.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)