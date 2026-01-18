Doanh số bốc hơi liên tiếp 5 năm

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, doanh số xe đô thị hạng A trong tháng 12/2025 đạt 649 xe, tăng nhẹ 1,7% so với tháng 11 nhờ loạt chương trình kích cầu cuối năm.

Tuy nhiên, mức tăng này mang tính thời điểm và không đủ để che lấp thực tế rằng phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ giá rẻ chạy xăng đang trượt dốc.

Tổng doanh số toàn phân khúc này năm 2025 chỉ đạt 6.052 xe, giảm mạnh gần 35% so với năm 2024.

Nhìn vào bức tranh tổng thể 5 năm qua, xu hướng suy giảm của xe đô thị hạng A được thể hiện rất rõ.

Chỉ trong vòng 5 năm, doanh số xe đô thị hạng A đã ‘bốc hơi’ gần 86%, từ hơn 42.000 xe vào năm 2021 xuống còn hơn 6.000 xe như trên. Doanh số "hao hụt" này tương đương khoảng 36.200 xe.

Đáng chú ý hơn, trong bối cảnh toàn thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng bùng nổ với 604.134 xe bán ra trong năm 2025, tỷ trọng phân khúc xe đô thị hạng A đã co lại chỉ còn khoảng 1%. So với mức 11% của năm 2021 và gần nhất là 1,9% của năm 2024, phân khúc này đã đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp "lao dốc" không phanh.

5 năm trước đây, phân khúc xe đô thị hạng A khá phong phú với 6 cái tên gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, KIA Morning, Honda Brio, Suzuki Celerio và VinFast Fadil.

Nhưng sau đó, ba mẫu liên tiếp rút lui khỏi thị trường vì doanh số èo uột như Suzuki Celerio (giữa năm 2020), Honda Brio (giữa năm 2022) hoặc vì chiến lược phát triển sản phẩm thay đổi như VinFast Fadil (giữa năm 2022).

Hiện tại, thị trường xe đô thị hạng A tại Việt Nam chỉ còn 3 cái tên quen thuộc: Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và KIA Morning.

Trong đó, Hyundai Grand i10 tiếp tục giữ ngôi đầu với 3.358 xe bán ra trong năm 2025, bỏ xa hai đối thủ còn lại. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Grand i10 dẫn đầu phân khúc. Dù vậy, doanh số của mẫu xe này cũng giảm tới 42,4% so với năm 2024, phản ánh rõ sự thu hẹp nhu cầu chung.

Hyundai Grand i10 được nâng cấp giữa năm 2024 về thiết kế và trang bị nhưng vẫn sử dụng động cơ 1.2L cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Lợi thế của mẫu xe này là dải sản phẩm đa dạng nhất phân khúc, gồm cả sedan và hatchback với 6 phiên bản và giá bán dao động từ 360-455 triệu đồng.

Hyundai Grand i10 có năm thứ 4 liên tiếp giữ ngôi đầu phân khúc xe đô thị hạng A. Ảnh: HTV

Xếp sau là Toyota Wigo với 2.395 xe trong năm 2025, giảm khoảng 10% so với năm 2024. Đây là mức giảm tương đối "dễ chịu" nếu xét đến việc từ đầu năm 2025, Wigo chỉ còn duy nhất một phiên bản G số tự động, giá 405 triệu đồng. Kết quả này cho thấy Toyota Wigo vẫn duy trì được tệp khách hàng trung thành, ưu tiên sự bền bỉ và thương hiệu.

Trái ngược hoàn toàn, KIA Morning rơi vào tình thế đáng báo động. Tổng doanh số năm 2025 chỉ đạt 299 xe, giảm tới 61,2% so với năm 2024 và thậm chí không bằng "phần lẻ" của hai đối thủ trên.

Dù đã có bản nâng cấp từ tháng 9/2025, Morning chỉ cải thiện đôi chút doanh số cuối năm và vẫn nằm trong nhóm xe bán chậm suốt phần lớn thời gian. Với chỉ 2 phiên bản, giá bán từ 439-469 triệu đồng, KIA Morning bị đánh giá là có giá bán cao, kém cạnh tranh so với mặt bằng chung phân khúc.

Sức ép lớn từ phân khúc SUV đô thị hạng B và xe điện mini

Nhìn vào số liệu trên, có thể nói, thị trường xe sedan, hatchback chạy xăng đang ở mức suy giảm hiếm thấy trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam.

Nhiều mẫu xe SUV cỡ A, sedan cỡ B/C trên thị trường Việt đang có giá bán bằng hoặc chỉ nhỉnh hơn các mẫu xe đô thị hạng A.

Nguyên nhân lớn là do thị hiếu người tiêu dùng Việt đã thay đổi rõ rệt và thị trường xuất hiện thêm nhiều mẫu xe đối thủ ở các phân khúc khác hấp dẫn hơn.

Đáng chú ý nhất là sự trỗi dậy mạnh mẽ của xe điện. Trong tầm giá 300-450 triệu đồng, người dùng hiện có nhiều lựa chọn tối ưu hơn như xe điện mini VinFast VF3 (299-315 triệu đồng) hay SUV điện hạng A VinFast VF 5 (từ 469 triệu đồng).

Lợi thế vượt trội về chi phí vận hành, chính sách miễn phí sạc, bảo dưỡng rẻ và ưu đãi lệ phí trước bạ 0% đã xóa sạch ưu thế giá rẻ vốn từng là vũ khí mạnh nhất của phân khúc này trước đây.

Với thị trường xe chạy xăng, áp lực cạnh tranh cho những mẫu xe đô thị hạng A cũng trở nên khốc liệt. Thay vì chấp nhận một mẫu sedan hoặc hatchback gầm thấp, không gian hạn chế, nhiều khách hàng sẵn sàng chi thêm tiền để lên SUV cỡ A hoặc B vốn gầm cao, linh hoạt và phù hợp hạ tầng giao thông hơn.

Chưa kể, các mẫu xe này liên tục được ưu đãi sâu, khiến xe đô thị hạng A càng khó cạnh tranh. Thực tế, nhiều mẫu SUV cỡ A như Suzuki Fronx, Hyundai Venue hay KIA Sonet đều đã tiệm cận mốc 490 triệu đồng, trong khi sedan cỡ B như Hyundai Accent hay Mazda2 thậm chí được chào bán dưới 400 triệu đồng.

Hiện nay nhiều người chuyển sang lựa chọn xe cũ giá rẻ thay vì mua một mẫu xe hạng A đời mới. Ảnh: Bonbanh

Áp lực cuối cùng đến từ thị trường xe cũ. Với ngân sách tương đương, người mua dễ dàng tiếp cận các mẫu sedan cỡ B đời 2021-2022, rộng rãi và đầm chắc hơn. Thị trường xe cũ ngày càng minh bạch cũng khiến người tiêu dùng tự tin rời bỏ lựa chọn xe mới ở phân khúc thấp nhất.

Có thể thấy rằng, doanh số 6.052 xe và tỷ trọng phân khúc chỉ chiếm vỏn vẹn 1% trong năm 2025 không đơn thuần là một năm kinh doanh yếu kém, mà là dấu hiệu cho thấy kỷ nguyên thống trị của xe đô thị chạy xăng giá rẻ đang đi đến hồi kết. Trong tương lai gần, phân khúc này nhiều khả năng sẽ bị khai tử dần hoặc buộc phải chuyển sang hướng điện hóa nếu các hãng xe muốn tiếp tục tồn tại.

