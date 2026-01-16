Tháng 12 thường là dịp cao điểm nhất trong năm của thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng hưởng lợi từ mùa mua sắm cuối năm. Ngược lại, một nhóm sản phẩm vẫn "dậm chân tại chỗ", thậm chí tụt lùi bất chấp nhu cầu mua xe phục vụ Tết đang tăng mạnh.

Bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 12/2025 dựa theo số liệu mới công bố từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã phản ánh rất rõ sự phân hóa này.

Đứng đầu danh sách "kén khách" là Ford Mustang Mach-E. Trong cả tháng cao điểm, mẫu xe điện hiệu suất cao của Ford chỉ bán được đúng 1 chiếc, trong khi tháng trước đó là con số 0 tròn trĩnh. Doanh số mang tính tượng trưng này cho thấy Mach-E gần như chưa tham gia vào cuộc đua thương mại tại Việt Nam mà chủ yếu mang tính chất thăm dò thị trường.

Với mức giá cao, tệp khách hàng hẹp và đặc biệt là bài toán hạ tầng trạm sạc vốn vẫn là rào cản lớn đối với các hãng xe điện ngoài VinFast, Ford Mustang Mach-E cho thấy sự chật vật trong việc tìm kiếm chỗ đứng tại Việt Nam.

Sự hiện diện của mẫu xe điện Ford Mustang Mach-E chủ yếu vẫn mang tính chất thăm dò thị trường. Ảnh: Ngô Minh

Xếp ngay sau là Honda Accord - "gương mặt thân quen" trong top xe ế ẩm. Trong khi thị trường chung sôi động, doanh số bán hàng của Accord lại rơi tự do từ 8 xe xuống chỉ còn 2 xe, tương đương mức giảm 75%. Đây là một con số đáng báo động đối với mẫu sedan cỡ D này.

Rào cản lớn nhất của Honda Accord không chỉ đến từ giá bán cao (1,1 tỷ đồng) mà còn đến từ thiết kế chậm đổi mới và sự lép vế rõ rệt so với Toyota Camry. Điều này đã khiến Accord gần như mất hút trong mắt người tiêu dùng, ngay cả khi nhu cầu mua xe phục vụ gia đình dịp Tết tăng cao.

Toyota Corolla Altis tiếp tục cho thấy sự thoái trào của sedan cỡ C. Doanh số tháng 12 đạt 28 xe, giảm nhẹ 6,7% so với 30 xe của tháng trước. Con số này phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ ràng của khách hàng Toyota từ sedan truyền thống sang các mẫu CUV như Corolla Cross hay Yaris Cross.

Doanh số bán hàng của Toyota Corolla Altis tiếp tục cho thấy sự thoái trào của sedan cỡ C. Ảnh: TMV

Xét một cách công bằng, Toyota Corolla Altis không hẳn là một mẫu xe tệ, chỉ là đang đứng sai "làn đường" trong bối cảnh thị hiếu người Việt ngày càng ưu ái xe gầm cao.

Đồng hạng với Altis là Suzuki Jimny, mẫu xe "tiểu G-Class" từng gây sốt với mức chênh giá hồi đầu năm. Khi cơn sốt qua đi, Jimny nhanh chóng trở lại đúng vị thế của một mẫu xe "chơi", phục vụ nhóm khách hàng rất hẹp.

Doanh số 28 xe trong tháng 12, giảm nhẹ 6,7% so với tháng trước cho thấy thị trường cho Jimny đã bão hòa. Với đặc tính off-road thuần chất và tính thực dụng không cao, việc Jimny nằm trong nhóm bán chậm là kịch bản đã được dự báo từ trước.

Ở vị trí tiếp theo, Toyota Alphard ghi nhận doanh số 35 xe, tăng mạnh 75% so với tháng 11. Dù vẫn nằm trong top bán chậm do giá bán quá cao so với mặt bằng chung, mức tăng này cho thấy phân khúc MPV cỡ lớn cao cấp vẫn có "đất sống".

Nhu cầu mua xe phục vụ đối ngoại, tổng kết cuối năm hoặc dành cho lãnh đạo doanh nghiệp đã giúp Toyota Alphard cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh trong tháng cuối cùng của năm 2025.

Cùng mức doanh số 35 xe là KIA K5. Mẫu sedan cỡ D của Hàn Quốc chỉ tăng nhẹ 6% so với tháng trước, một con số khá khiêm tốn trong mùa cao điểm.

KIA K5 dù có giá bán khá hấp dẫn ở phân khúc sedan cỡ D nhưng rất khó để vượt qua cái bóng quá lớn của Toyota Camry. Ảnh: Thaco KIA

Thực tế này cho thấy KIA K5 đang bị kẹt ở giữa, không đủ rẻ để cạnh tranh với xe cỡ C, không đủ sang để so với đối thủ Camry và không đủ gầm cao để đấu với SUV. Chưa kể những cái tên gầm cao như Sorento hay Sportage trong cùng hệ sinh thái KIA lại hấp dẫn hơn nhiều.

Dù vẫn chưa thể thoát khỏi danh sách "top xe bán chậm" nhưng KIA Morning là điểm sáng bất ngờ trong danh sách. Từ mức 16 xe của tháng 11, mẫu xe đô thị hạng A của KIA tăng vọt lên 36 xe trong tháng 12, tương đương mức tăng trưởng 125%. Dù vẫn nằm trong nhóm bán chậm, sự bứt phá này cho thấy hiệu quả rõ rệt của chiến lược xả kho, giảm giá sâu.

KIA Morning dù đã được làm mới nhưng hiện tại vẫn khá chật vật tìm chỗ đứng trong phân khúc xe đô thị hạng A. Ảnh: KIA

Nhóm khách hàng mua xe lần đầu, tài chính hạn hẹp đã tranh thủ "bắt đáy" Morning để có phương tiện che mưa nắng dịp Tết, dù mẫu xe này đang chịu sức ép lớn từ các mẫu xe điện giá rẻ như VinFast VF 3 hay VF 5.

Tương tự Morning, KIA Soluto cũng có tháng kinh doanh khởi sắc khi đạt 53 xe, tăng hơn 60% so với tháng trước. Lợi thế giá rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B giúp Soluto thu hút nhóm khách hàng chạy dịch vụ hoặc người mua xe tại các tỉnh.

Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh Toyota Vios hay Honda City bán ra cả nghìn xe mỗi tháng, doanh số của Soluto vẫn quá khiêm tốn và chỉ mang tính "vớt vát".

Suzuki Swift hiện giờ hiếm khi được nhắc tên trong danh sách top 10 xe bán chậm nhất tháng. Ảnh: Ngô Minh

Sau đà sụt giảm vào tháng 11, mẫu hatchback cỡ B Suzuki Swift đã có tháng bán hàng cuối cùng của năm 2025 với 59 xe bán ra, tăng hơn 50% so với tháng trước. Thiết kế thời trang, cá tính và khả năng vận hành linh hoạt giúp Swift giữ được nhóm khách hàng riêng, đặc biệt là nữ giới tại các đô thị lớn. Đây là một trong số ít những mẫu xe nằm trong nhóm bán chậm nhưng vẫn tăng trưởng dương liên tục.

Cuối cùng, Isuzu Mu-X với doanh số tháng 12 đạt 66 xe, tăng gần 128% so với tháng trước và là mức cao nhất trong nhiều tháng. Các gói khuyến mãi mạnh tay từ đại lý, kết hợp với hình ảnh bền bỉ và chi phí vận hành thấp, đã giúp Mu-X chinh phục nhóm khách hàng thực dụng vào phút chót để chạy chỉ tiêu năm.

Loạt ưu đãi mạnh tay giúp Isuzu Mu-X cải thiện được thứ hạng trong bảng xếp hạng top xe bán chậm nhất tháng 12. Ảnh: Ngô Minh

Nhìn tổng thể, Top 10 xe bán chậm tháng 12/2025 cho thấy hai thái cực rõ rệt. Một bên là các mẫu sedan truyền thống như Accord, Altis hay K5 đang loay hoay tìm chỗ đứng giữa làn sóng xe gầm cao. Bên còn lại là nhóm xe giá rẻ, thiên về thực dụng như Morning, Soluto hay Mu-X, tận dụng tốt các chương trình giảm giá sâu để cải thiện doanh số.

Bước sang tháng 1/2026, khi thị trường tiến sát Tết Nguyên đán, những mẫu xe giá cao và cá tính hẹp như Accord hay Jimny sẽ còn tiếp tục đối mặt với áp lực lớn nếu không có điều chỉnh mạnh tay về giá và chiến lược bán hàng.

