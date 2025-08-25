Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Hải Nam (SN 2003, ở Hà Nội) mức án 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 2006), Đặng Hồng Quân (SN 2003), Bùi Lê Đại Dương (SN 2003, đều ở Hà Nội) mức án từ 7 năm 6 tháng - 9 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Không tố giác tội phạm". Riêng bị cáo Nguyễn Thị Chung (SN 2004, Hà Nội) nhận án 15 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Trước đó, vào tối ngày 3/6/2024, Công an quận Bắc Từ Liêm (cũ), Hà Nội phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. CQĐT thu giữ của Dũng túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và 4 viên nén màu xám.

Từ lời khai của Dũng, CQĐT làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác. Cụ thể, khoảng đầu tháng 5/2024, Ngô Hải Nam nhận lời đi ship ma túy cho người bạn ngoài xã hội tên Hiếu (không rõ địa chỉ).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Sau đó, Hiếu giới thiệu Nam và Dũng làm shipper cho người đàn ông tên Tuấn có tài khoản mạng xã hội Telegram là “Ometa”. Khi có khách mua ma túy, Tuấn nhắn địa chỉ của khách mua, số lượng và loại ma túy cho bị cáo Nam hoặc Dũng để hai người này đóng gói ma túy, ship cho khách.

Với mỗi đơn ship mặt hàng là ma túy, Nam và Dũng được người đàn ông tên Tuấn trả công từ 200-500 ngàn đồng, tùy theo khoảng cách xa hay gần. Địa điểm lấy ma túy đóng gói đi giao cho khách là tại một ngôi nhà nằm trong ngõ 750 Kim Giang, Hà Nội.

Đến khoảng cuối tháng 5/2024, bị cáo Nam rủ Đặng Hồng Quân cùng đi ship ma túy với mình, hứa tiền công do Tuấn trả sẽ được chia đôi. Chiều tối ngày 3/6/2024, Tuấn nhắn tin chỉ đạo Nam đóng 4 đơn ma túy để mang giao cho khách của Tuấn.

Sau đó, Nam gọi điện cho Quân đến chỗ mình để cùng đi ship ma túy. Sau khi đóng 4 đơn ma túy, Nam và Quân mang hàng đi ship cho khách rồi cả hai quay về phòng trọ của Nam. Vừa về đến phòng trọ, shipper giao “cái chết trắng” bị công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nam.

Cáo trạng xác định, Ngô Hải Nam đã mua bán trái phép 141,059 gam Ketamine; 0,921 gam Methamphetamine và 0,534 gam Nimetazepam.

Nguyễn Tiến Dũng mua bán trái phép 2,219 gam MDMA; 0,289 gam Ketamine (thu giữ khi bắt quả tang) và 7,519 gam Ketamine (thu giữ khám xét chỗ ở của Nam, số ma túy do Dương gửi Dũng cất giấu trong phòng trọ của Nam trước đó). Ngoài ra, khoảng cuối tháng 5/2024, Dũng đóng gói cho Bùi Lê Đại Dương bán 3 viên kẹo để Dương đi giao cho khách.

Bùi Lê Đại Dương bị cho là đã mua bán trái phép 2,219 gam MDMA và 0,289 gam Ketamine (thu giữ khi bắt quả tang Dũng) và 7,519 gam Ketamine (thu giữ khám xét chỗ ở của Nam, số ma túy do Dương gửi Dũng cất giấu tại phòng trọ của Nam trước đó). Ngoài ra, Dương còn tham gia mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần, phạm vào khoản 2, Điều 251 BLHS.

Trong khi đó, bị cáo Đặng Hồng Quân bị xác định đã mua bán trái phép 4,95 gam MDMA và 3,99 gam Ketamine.

CQĐT xác định, Nguyễn Thị Chung biết Nam mua bán trái phép chất ma túy, nhưng vì Chung và Nam có quan hệ tình cảm với nhau nên Chung đã không trình báo cơ quan pháp luật.