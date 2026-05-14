Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 14/5, người dân phát hiện một xe khách đỗ bất thường bên đường trong Khu công nghiệp Ngọc Hồi (xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) nên báo cho lực lượng chức năng.

Khu vực phát hiện nam tài xế tử vong. Ảnh: Đ.H.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ngọc Hồi đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực và xác minh vụ việc.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Ngọc Hồi xác nhận vụ việc và cho biết bước đầu cơ quan chức năng xác định nam tài xế xe khách Sao Việt tuyến 24 đã đột tử, vụ việc không có dấu hiệu án mạng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nam tài xế.