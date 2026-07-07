Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/7, thời tiết cả nước nhìn chung ổn định hơn sau khi bão số 1 (Maysak) suy yếu và tan. Tuy nhiên, rãnh áp thấp kèm vùng hội tụ gió trên cao vẫn gây mưa cho Bắc Bộ, trong khi gió mùa tây nam hoạt động trung bình ảnh hưởng đến khu vực phía Nam.

Cụ thể, ngày 7-8/7, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi giông, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm đến sáng sớm; ngày mưa giảm, nhiều nơi hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 35 độ, khiến cảm giác oi nóng gia tăng vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Thời tiết miền Bắc vẫn có mưa rào rải rác. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7/7, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa, mưa rào; nhiệt độ cao nhất đến 34-35 độ.

Tại Trung Bộ, khu vực Thanh Hóa đến TP Huế còn xuất hiện mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối, ngày trời tạnh ráo, có nắng. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có nắng, mưa chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối vẫn có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 7/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.