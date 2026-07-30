Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến sáng 30/7, siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh thêm. Lúc 8h30, tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc và 165,8 độ Kinh Đông, cường độ đạt đầu cấp 17, giật trên cấp 17.

Đây là cơn siêu bão có cường độ rất mạnh trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm nay (sau bão Sinlaku, Mekkhala và Bavi; Mekkhala cường độ đúng đầu cấp 16 (100kts)).

Thời điểm hiện tại, tâm siêu bão cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 5.000km về phía Đông.

Dự báo đường đi siêu bão Dolphin của cơ quan khí tượng Nhật Bản. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 1-3 ngày tới, siêu bão Dolphin chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Sau đó, bão được dự báo chuyển dần sang hướng Tây với tốc độ 20-25km/h, tiến về khu vực ven biển các tỉnh Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc).

Theo các mô hình dự báo hiện nay, chưa có dấu hiệu cho thấy siêu bão Dolphin sẽ đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, với cường độ rất mạnh, hoàn lưu của bão có thể làm trường gió trên khu vực Biển Đông gia tăng trong những ngày tới.

Mây vệ tinh Himawari của siêu bão Dolphin lúc 8h30 sáng 30/7/2026. Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng nhận định từ nay đến khoảng ngày 4/8, siêu bão Dolphin chưa gây tác động đáng kể đến Biển Đông. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 5/8, khi bão tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), hoàn lưu bão có khả năng hút gió và làm gió mùa Tây Nam trên vùng biển phía Nam Biển Đông mạnh lên.

Đáng lưu ý, trong các ngày 6-7/8, gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa), có thể mạnh lên cấp 6-7. Sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh đến rất mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền trên biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Dolphin và cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo trong thời gian tới.