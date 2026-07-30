Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng hội tụ gió trên cao suy yếu nên mưa lớn ở Bắc Bộ xu hướng giảm. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên ngày 30/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc vẫn xuất hiện mưa rào và giông. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại các tỉnh vùng núi, người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/7, vẫn có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Ngoài ra, ngày 30/7, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa cũng có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng lưu ý, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên có mưa vừa, mưa to và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Lâm Đồng và Nam Bộ có khả năng xuất hiện những điểm mưa to đến rất to. Mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Từ ngày 31/7 mưa giảm dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 30/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.