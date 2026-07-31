Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (31/7), tâm siêu bão Dolphin ở khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc và 161.9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) hơn 4.200km về phía Đông.

Bão có cường độ mạnh cuối cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành siêu bão thứ tư hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, sau các siêu bão Sinlaku, Bavi và Mekkhala.

Ảnh mây vệ tinh Himawari ghi nhận siêu bão Dolphin lúc 8h30 ngày 31/7/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 1-2 ngày tới, siêu bão Dolphin chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Cường độ bão tiếp tục có xu hướng gia tăng, với sức gió vùng gần tâm có thể đạt khoảng 115kts, vượt ngưỡng cấp 17 và có khả năng mạnh tương đương siêu bão Sinlaku.

Từ ngày 3/8, siêu bão Dolphin được dự báo chuyển hướng từ Tây Tây Bắc sang hướng Tây, tăng tốc lên khoảng 25km/h và tiến dần về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc).

Dự báo quỹ đạo di chuyển của siêu bão Dolphin theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản lúc 7h ngày 31/7/2026. Nguồn: NCHMF

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, khi siêu bão tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), khoảng từ ngày 5/8, hoàn lưu bão sẽ làm gió mùa tây nam trên vùng biển phía Nam Biển Đông gia tăng cường độ.

Đến khoảng ngày 6-7/8, gió Tây Nam trên phần lớn khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa), có khả năng mạnh lên cấp 6-7. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền trên biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Dolphin để kịp thời cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo.