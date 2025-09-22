Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa phát bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi toàn quốc (từ 21/9-20/10/2025).

Theo đó, thời kỳ này, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1 độ C.

Miền Bắc khả năng có mưa lớn diện rộng trong 1 tháng tới. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 15-30% so với TBNN; các khu vực còn lại cao hơn từ 10-20%; cục bộ có nơi lượng mưa thấp hơn từ 5-15% so với TBNN cùng kỳ.

Đồng thời, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong thời kỳ dự báo. Cụ thể, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông trong 1 tháng tới có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ 1-2 cơn (TBNN: trên Biển Đông là 2,1 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn).

Riêng không khí lạnh, từ cuối tháng 9 này có thể bắt đầu xuất hiện, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

Ngoài ra, mưa lớn diện rộng có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, tập trung trong thời kỳ đầu. Các tỉnh từ Nghệ An đến phía Bắc Khánh Hòa cũng có thể có một số đợt mưa lớn diện rộng. Các khu vực khác có nhiều ngày mưa rào và giông; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

“Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”, cơ quan khí tượng nhấn mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong thời kỳ dự báo, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam, không khí lạnh gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Đặc biệt, chính quyền và người dân cần đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi. Các hiện tượng mưa lớn và giông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.