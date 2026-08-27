Khoảnh khắc Nguyễn Quang Hải cùng tuyển Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình đã đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 1997.

Sau trận hòa 2-2 với Thái Lan ở chung kết lượt về, tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Với cá nhân Quang Hải, đây là lần thứ ba anh bước lên đỉnh khu vực, sau các năm 2018, 2024 và 2026.

Đội trưởng Quang Hải lần thứ ba được nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á - Ảnh: Song Ngư

Thành tích này giúp Quang Hải trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành ba chức vô địch ASEAN Cup, vượt qua hàng loạt đồng đội từng hai lần đăng quang như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Đỗ Duy Mạnh hay Bùi Tiến Dũng.

Hành trình chinh phục ba danh hiệu của Quang Hải kéo dài tám năm và gắn liền với hai thế hệ HLV người Hàn Quốc. Năm 2018, khi mới 21 tuổi, anh là một trong những ngôi sao sáng nhất dưới thời HLV Park Hang Seo. Không chỉ cùng tuyển Việt Nam vô địch, Quang Hải còn nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải sau màn trình diễn nổi bật với 3 bàn thắng.

Đến ASEAN Cup 2024, tiền vệ quê Đông Anh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Kim Sang Sik, góp phần giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan để lần thứ ba vô địch khu vực.

Ở giải đấu năm 2026, dù không còn thường xuyên đá chính, Quang Hải vẫn chứng minh giá trị bằng những khoảnh khắc quyết định. Đáng nhớ nhất là cú vô-lê đẳng cấp trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan, giúp Việt Nam thắng 2-0 tại Rajamangala.

Trước đó, Quang Hải đã phá sâu kỷ lục của Công Vinh (83) về số lần khoác áo tuyển quốc gia. Đến nay, anh đã có 88 lần khoác áo tuyển Việt Nam, ghi 16 bàn.

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