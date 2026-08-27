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Đoàn Văn Hậu cùng cô vợ xinh đẹp Doãn Hải My chụp ảnh selfie, khoe tấm HC vô địch ASEAN Cup 2026 - Ảnh: FBNV

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Chu Thanh Huyền cùng ông xã Quang Hải trong ngày lịch sử, với chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 trong sự nghiệp - Ảnh: FBNV
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Phạm Xuân Mạnh cùng người bạn đời Trần Thị Dung, sau đó hậu vệ quê Nghệ An còn ốm cúp đi ngủ - Ảnh: FBNV
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Bộ ba CLB Hà Nội: Xuân Mạnh, Hai Long và Hoàng Hên cùng chụp ảnh selfie - Ảnh: FBNV

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Đình Bắc nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026, đồng danh hiệu Vua phá lưới cùng Xuân Son với 5 bàn.

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Tiền vệ Hoàng Đức chụp ảnh cùng chiếc cúp vàng trong phòng thay đồ sau trận chung kết. Trong khi Xuân Son 'khoe' danh hiệu đồng Vua phá lưới với đàn em Đình Bắc bên cạnh Văn Vĩ - Ảnh: FBNV
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Khoảnh khắc phấn khích của Xuân Son khi được trực tiếp nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup. Gần 2 năm trước, khi các đồng đội cùng nhau ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024, Xuân Son lại phải nằm trong bệnh viện, sau chấn thương kinh hoàng ở trận chung kết lượt về. Anh đã phải nhìn các đồng đội chiến đấu, rồi nâng cao chiếc cúp qua màn hình điện thoại, và phải trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng để hồi phục  - Ảnh: VFF
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Khoảnh khắc lịch sử khi đội trưởng Quang Hải nâng cao chiếc cúp vô địch, nhận từ tay Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch AFF Khiev Sameth - Ảnh: Song Ngư

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