Đoàn Văn Hậu cùng cô vợ xinh đẹp Doãn Hải My chụp ảnh selfie, khoe tấm HC vô địch ASEAN Cup 2026 - Ảnh: FBNV
Chu Thanh Huyền cùng ông xã Quang Hải trong ngày lịch sử, với chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 trong sự nghiệp - Ảnh: FBNV
Phạm Xuân Mạnh cùng người bạn đời Trần Thị Dung, sau đó hậu vệ quê Nghệ An còn ốm cúp đi ngủ - Ảnh: FBNV
Bộ ba CLB Hà Nội: Xuân Mạnh, Hai Long và Hoàng Hên cùng chụp ảnh selfie - Ảnh: FBNV
Đình Bắc nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026, đồng danh hiệu Vua phá lưới cùng Xuân Son với 5 bàn.
Tiền vệ Hoàng Đức chụp ảnh cùng chiếc cúp vàng trong phòng thay đồ sau trận chung kết. Trong khi Xuân Son 'khoe' danh hiệu đồng Vua phá lưới với đàn em Đình Bắc bên cạnh Văn Vĩ - Ảnh: FBNV
Khoảnh khắc phấn khích của Xuân Son khi được trực tiếp nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup. Gần 2 năm trước, khi các đồng đội cùng nhau ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024, Xuân Son lại phải nằm trong bệnh viện, sau chấn thương kinh hoàng ở trận chung kết lượt về. Anh đã phải nhìn các đồng đội chiến đấu, rồi nâng cao chiếc cúp qua màn hình điện thoại, và phải trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng để hồi phục - Ảnh: VFF
Khoảnh khắc lịch sử khi đội trưởng Quang Hải nâng cao chiếc cúp vô địch, nhận từ tay Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch AFF Khiev Sameth - Ảnh: Song Ngư
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HLV Kim Sang Sik để lại khoảnh khắc khiến fan hâm mộ thích thú khi cõng cậu học trò Đình Bắc lên nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026.
Tuyển Việt Nam được thưởng lớn sau khi thăng chung cuộc Thái Lan 4-2, bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.
Sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, trang AFC Asian Cup đã đăng tải thông điệp chúc mừng đầy ấn tượng.
Chức vô địch ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam nhận được sự thừa nhận rộng rãi từ người hâm mộ Đông Nam Á. CĐV Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Thái Lan đều dành nhiều lời khen cho bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Thua chung cuộc trước tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026, nhiều CĐV Thái Lan không giấu được sự tiếc nuối nhưng vẫn dành lời chúc mừng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.