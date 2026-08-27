Chức vô địch ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam nhận được sự thừa nhận rộng rãi từ người hâm mộ Đông Nam Á. CĐV Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Thái Lan đều dành nhiều lời khen cho bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik.