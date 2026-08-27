Đánh giá về trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tuyển Việt Nam vs Thái Lan, BLV Quang Huy cho biết: "Những gì Thái Lan thể hiện thêm một lần cho thấy họ có nền tảng rất tốt. Thái Lan dù thiếu nhiều cầu thủ quan trọng, những ngôi sao hàng đầu, nhưng với đội hình hiện tại, dù bị dẫn hai bàn ở lượt đi vẫn đến sân Mỹ Đình và chơi rất chững chạc.

Ngay cả ở thời điểm cuối trận, khi tuyển Việt Nam đang có lợi thế, họ cũng không vội vàng. Phải nói rằng thái độ thi đấu của Thái Lan rất đáng để chúng ta tôn trọng. Trong khi đó, tuyển Việt Nam một lần nữa có hiệp một chơi không tốt. Chúng ta tiếp tục bị cuốn vào lối đá của Thái Lan. Thi đấu tại Mỹ Đình, như những lần trước, đội chơi không tốt bằng khi đá sân khách. Các cầu thủ có phần nóng vội và căng thẳng.

Thái Lan gây ra nhiều khó khăn với tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Tôi cho rằng bước ngoặt của trận đấu chính là quả phạt đền bị bỏ lỡ. Một quả phạt đền hỏng phần nào khiến Thái Lan xuống tinh thần. Sau đó, chúng ta lại có một tình huống may mắn khi bóng đi trúng cột dọc rồi nảy ra đúng chân thủ môn Thái Lan đi vào lưới".

Tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc giành danh hiệu đồng Vua phá lưới (cùng Xuân Son) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. BLV Quang Huy nhận xét về tiền đạo CLB CAHN: "Đình Bắc không ghi bàn nhưng tiếp tục chứng tỏ những phẩm chất mà chúng ta rất vui khi thấy ở anh. Cậu ấy thi đấu lì lợm, xông xáo và đến cuối trận vẫn có thể đuổi bóng, bứt tốc như vậy. Với một nền tảng thể lực như thế, Đình Bắc cũng phải hy sinh cho chiến thuật chung và đôi khi về sức lực, anh phải gánh phần nào cho đồng đội.

Tôi cho rằng Đình Bắc tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Những cái hay của anh chưa dừng lại ở đây, sẽ còn có những điều đặc biệt nữa. Bắc còn trẻ và vẫn còn rất nhiều khả năng để tiến bộ. Qua giải đấu này, có thể thấy Đình Bắc thực sự trưởng thành".

Tuyển Việt Nam vô địch xứng đáng. Ảnh: S.N

Theo BLV Quang Huy, may mắn là một phần của cuộc chơi, và việc tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch cũng rất xứng đáng. Tuy nhiên bóng đá Việt Nam cũng nên ngoái lại phía sau và nhìn xem Thái Lan trước đây từng 7 lần vô địch.

"Tuyển Việt Nam bảo vệ được chức vô địch thì rất vui. Nhưng trong niềm vui đó, mình vẫn phải phấn đấu, vẫn phải nhìn lên những cái đích cao và xa hơn. Chúng ta mong muốn sân chơi Đông Nam Á tiếp tục là nơi các đội bóng có cơ hội cọ xát, thực chiến với nhau để phát triển.

Theo những cách vận hành khác nhau, tuyển Việt Nam mạnh lên khi chúng ta đào tạo trẻ tốt và có những cầu thủ nhập tịch giỏi. Thái Lan không nhập tịch những cầu thủ không có dòng máu Thái Lan, nhưng Thai-League phát triển mạnh và họ cũng có lực lượng cầu thủ Thái kiều tốt. Bên cạnh đó là lực lượng nhập tịch của Indonesia và Malaysia.

Cuộc đua song mã với Thái Lan, hoặc cuộc đua tam mã, tứ mã, đều tốt cho sự phát triển chung của bóng đá khu vực. Chúng ta cũng không nên có suy nghĩ ngủ quên trên chiến thắng hay cho rằng mình là bá chủ khu vực. Tôi cho rằng chúng ta vui vì đây là một cột mốc đáng nhớ. Sau Thái Lan và Singapore, tuyển Việt Nam là đội thứ ba làm được điều đó. Đây là động lực để các cầu thủ tiếp tục tiến bộ và những người làm bóng đá Việt Nam có định hướng phát triển trong tương lai", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

Tuyển Việt Nam tiếp tục chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Sau khi bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup, tuyển Việt Nam trở lại với FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức (tháng 9). Theo BLV Quang Huy, HLV Kim Sang Sik khả năng không có nhiều thay đổi về lực lượng, khi những cầu thủ hiện tại là tốt nhất của bóng đá Việt Nam.

"Tôi nghĩ chỉ có khoảng hai đến ba cầu thủ mới được bổ sung, nhưng có trụ lại được hay không là câu chuyện khác. Nếu lực lượng hiện tại vẫn đang ổn, không có sứt mẻ gì, HLV Kim Sang Sik có thể sẽ giữ nguyên đội hình để thi đấu ở FIFA ASEAN Cup.

Mặc dù vậy, trong lòng tôi vẫn mong muốn có sự thay đổi. Kinh nghiệm cho thấy bóng đá Việt Nam cứ có sự thay đổi thì vừa khiến đối phương bất ngờ, vừa tạo động lực để chính chúng ta phát triển", BLV Quang Huy chốt lại.