“Rất vui khi được có mặt tại Hà Nội xinh đẹp để chứng kiến trận đấu cuối cùng của ASEAN Cup 2026, được hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt, tràn đầy đam mê bên trong một SVĐ chật kín khán giả”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino viết trên trang cá nhân.

Trước đó, vào chiều 26/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafstrom có mặt tại Hà Nội tham dự một số hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, trong đó có dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chúc mừng tuyển Việt Nam vô địch. Ảnh: S.N

Sau trận đấu, người đứng đầu FIFA xuống sân chúc mừng và trao các danh hiệu, Cúp vô địch cho tuyển Việt Nam. Ông cũng được tận mắt chứng kiến màn “đi bão” của các CĐV Việt Nam sau khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bảo vệ thành công ngôi vô địch.

“Hàng triệu người dân trên khắp Việt Nam ăn mừng trong đêm sau khi đội tuyển của họ bảo vệ thành công ngôi vô địch, giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Trong khi đó, Thái Lan cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi lớn khi đã chiến đấu quả cảm để tạo nên trận hòa 2-2 đầy kịch tính trong trận chung kết lượt về”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino viết.

“Những khoảnh khắc như thế này chính là hiện thân cho giá trị mà FIFA hướng tới, khi chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng các Liên đoàn thành viên FIFA trong việc phát triển bóng đá và đưa những điều tuyệt vời nhất của môn thể thao vua đến mọi nơi trên thế giới”, ông Gianni Infantino khẳng định.

Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: S.N

Đây là lần thứ hai Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam. Lần đầu tiên ông tới Việt Nam vào tháng 2/2018, trong chuyến thăm và làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời tới thăm Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong sáng 27/8, ông Gianni Infantino cùng Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom, đại diện FIFA, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và VFF đến thăm dự án PVF tại Hưng Yên.

Tại đây, đoàn lãnh đạo cao cấp của FIFA tham quan khu vực dự án SVĐ và nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Theo kế hoạch, SVĐ PVF mới có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi.

Sau khi tham quan công trình, người đứng đầu FIFA và đoàn công tác tiếp tục đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, tham quan khu nhà gym, khách sạn thể thao và hệ thống sân tập phục vụ công tác huấn luyện.

Sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafstrom tại Việt Nam lần này tiếp tục thể hiện sự quan tâm của FIFA đối với bóng đá Đông Nam Á, đồng thời là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu hình ảnh một nền bóng đá đang từng bước phát triển, với sự đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế.

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