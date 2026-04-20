Man City của Pep Guardiola đã làm được điều mà người hâm mộ của họ và các fan trung lập chờ đợi: thắng Arsenal ở đại chiến tối 19/4 tại Etihad.

Cherki là người mở tỷ số cho Man City và Haaland ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 2-1, đồng nghĩa chỉ còn kém Arsenal 3 điểm cùng với trận đấu bù Burnley vào giữa tuần.

Haaland và Gabriel có cuộc đối đầu căng thẳng trên sân. Ảnh: Fabrizio Romano

Ở cuộc so tài đỉnh cao này, Haaland không chỉ lập đại công mà còn có cách hành xử khác biệt, khiến ai cũng phải nể, cho điểm 10 không có nhưng.

Đến làm khách Etihad, trung vệ Gabriel Magalhaes được giao nhiệm vụ ‘chăm sóc’ chu đáo Haaland và cuộc đối đầu giữa họ được ví là “một trong những màn đấu tay đôi căng thẳng nhất Ngoại hạng Anh”.

Trung vệ Arsenal kéo rách cả áo bên trong của Haaland, thoát thẻ đỏ nhờ Haaland hành xử đỉnh cao, giữ vẻ đẹp của bóng đá. Ảnh: Fabrizio Romano

Gabriel phải cám ơn Haaland vì đã chơi đẹp, không hành xử như số đông, ‘cứu’ anh thoát khỏi chiếc thẻ đỏ từ trọng tài sau hành động ngu ngốc húc đầu vào đối thủ.

Sau trận, Haaland cho biết: “Tôi nghĩ, nếu tôi ngã xuống sân thì có lẽ đó là một thẻ đỏ (cho Gabriel)”. Tuy nhiên, chân sút Na Uy đã không làm thế, cho rằng đó không phải là bóng đá.

Chân sút Man City nhận mưa lời khen vì chơi đẹp. Ảnh: MCFC

Biểu cảm hài hước, gây bão của Haaland sau trận. Ảnh: X E.H

Cách hành xử đẳng cấp của Haaland càng khiến chiến thắng của Man City trước Arsenal trở nên ấn tượng và đẹp hơn.

Không chỉ vậy, học trò cưng của Pep Guardiola còn gây bão với biểu cảm sau trận. Anh cũng hân hoan nhìn thẳng vào ống kính máy quay mà ngân nga hát “Ooh, I’ve got a good feeling" (bài Good Feeling của Flo Rida).

Man City sẽ có trận đấu bù – làm khách Burnley vào giữa tuần này (2h ngày 23/4) và nếu giành chiến thắng, họ có thể đánh chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh của Arsenal – khi ấy sẽ bằng điểm và xếp trên nhờ vượt hiệu số.