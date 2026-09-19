Atletico Madrid và Real Madrid đang sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho derby Madrid trong khuôn khổ vòng 7 La Liga, diễn ra lúc 21h15 ngày 20/9.

Diego Simeone cho rằng kết quả các trận vừa qua không ảnh hưởng đến trận derby. “Cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ giỏi và chúng tôi phải đưa trận đấu đến thế trận mà mình có thể gây tổn thương cho đối phương”.

Simeone dành lời khen cho Mourinho. Ảnh: AdM

Mùa trước, Julian Alvarez từng khiến Real Madrid khốn khổ tại Metropolitano. Tuy nhiên, việc cầu thủ Argentina có đá trận tới đây hay không là câu hỏi lớn, sau khi anh yêu cầu chuyển nhượng sang Barcelona không thành.

“Julian sẽ cùng đội tham dự trận đấu. Chúng tôi sẽ quyết định cậu ấy đá chính hay vào sân trong hiệp hai”, Simeone cho biết.

Ông nhận định chìa khóa của trận đấu: “Đó là đặc điểm của mỗi đội. Real Madrid chuyển trạng thái tốt hơn chúng tôi, chơi trực diện hơn... Họ có những cầu thủ giàu sức mạnh, tốc độ và thường phát huy phẩm chất ấy.

Chúng tôi phải đọc trận đấu tốt nhất có thể, để những lần mất bóng không giúp họ thoải mái thực hiện các pha chuyển trạng thái rất nhanh”.

Khi nhắc đến Jose Mourinho, “El Cholo” dành cho đồng nghiệp bên phía Real Madrid những lời khen ngợi.

“Tôi không muốn nói quá nhiều về những chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Tôi vô cùng tôn trọng Mourinho và rất ngưỡng mộ ông ấy.

Mourinho biết tình cảm mà tôi dành cho ông ấy. Hy vọng chúng tôi có thể cạnh tranh như trong những lần đối đầu trước đây”.

Atletico đang có phong độ tốt. Ảnh: AdM

Atletico vừa có 2 chiến thắng liên tiếp tại La Liga, ghi 7 bàn và giữ sạch lưới. Simeone hài lòng sự phát triển của đội.

“Điều đó tạo ra sự cạnh tranh ở hàng tiền vệ với Koke, Hjulmand, Cardoso…”, nhà cầm quân Argentina cho biết. “Mỗi người có những đặc điểm khác nhau. Hy vọng chúng tôi sẽ đưa ra lựa chọn chính xác”.

Với Simeone, derby luôn căng thẳng. “Một trận derby luôn khác biệt. Sự kình địch tạo ra căng thẳng, đồng thời mang đến niềm háo hức rất lớn.

Đó còn là tính cạnh tranh mà chúng tôi đã khôi phục trong 15 năm qua. Sự tự tin là yếu tố rất quan trọng ở trận đấu này”.