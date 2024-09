Ngày 28/9, tại 2 cơ sở đào tạo Hà Nội và TPHCM của Học viện Kỹ thuật Mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ), đã diễn ra cuộc thi “An toàn và bảo mật thông tin toàn quốc CIS 2024” dành cho học viên, sinh viên các trường đại học.

Được Học viện Kỹ thuật Mật mã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị trong ngành Cơ yếu và một số doanh nghiệp CNTT, an toàn thông tin tổ chức, cuộc thi “An toàn và bảo mật thông tin toàn quốc CIS 2024” có sự góp mặt của 29 đội sinh viên đến từ 13 trường đại học, học viện trên cả nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã phát biểu khai mạc cuộc thi “An toàn và bảo mật thông tin toàn quốc CIS 2024”. Ảnh: B.Thủy

Nhấn mạnh tính cấp bách của vấn đề an toàn và bảo mật thông tin, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã cho hay: Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số, các cuộc tấn công vào hệ thống mạng, đánh cắp thông tin, làm lộ lọt, xuyên tạc thông tin… đang diễn ra hết sức phức tạp, ngày càng tinh vi và khó lường, gây thiệt hại to lớn về nhiều mặt cho mỗi quốc gia.

Vì thế, công tác bảo mật và an toàn thông tin cần có sự nỗ lực, chung tay của nhiều cá nhân, tổ chức, nhiều quốc gia mới có thể giải quyết được.

Ông Lương Thế Dũng cũng cho biết, là đơn vị đào tạo và nghiên cứu về mật mã và an toàn thông tin trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, Học viện Kỹ thuật Mật mã ý thức rõ: Bên cạnh quá trình đào tạo chính quy, nghiêm túc để trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức, kỹ năng bài bản và chuyên sâu, những cuộc thi liên quan đến kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cũng là một con đường giúp các sinh viên tích lũy, ứng dụng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Do đó, việc tổ chức những sân chơi cho sinh viên như cuộc thi an toàn và bảo mật thông tin toàn quốc CIS là hoạt động ý nghĩa.

“Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức và dự kiến sẽ được duy trì hàng năm. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin ở các cơ sở đào tạo; thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, trau dồi, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những kiến thức, công nghệ hiện đại trong lĩnh vực an toàn thông tin. Cuộc thi cũng hướng tới phát hiện tài năng, tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức giữa sinh viên các trường trong cả nước”, đại diện Ban tổ chức cuộc thi CIS 2024 chia sẻ.

29 đội sinh viên đến từ 13 trường đại học, học viện dự thi tại Hà Nội và TPHCM. Ảnh: B.Thủy

Trong 8 giờ liên tục, từ 8h đến 16h ngày 28/9, 29 đội sinh viên đã thi thực hành vượt qua thử thách theo chủ đề - Jeopardy, với 5 chủ đề tập trung vào các kỹ năng khai thác lỗ hổng ứng dụng web, khai thác lỗ hổng phần mềm/ứng dụng, dịch ngược mã nguồn, điều tra số, phân tích và lập trình thuật toán mật mã. Tổng số thử thách của cuộc thi là 20, với mỗi chủ đề có 4 thử thách từ mức độ từ dễ, trung bình đến khó.

Ghi nhận từ hệ thống của Ban tổ chức, đội ‘KMA.NextGen’ đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã là đội đầu tiên giải được thử thách. Sau 4 giờ thi, có 9/20 thử thách được giải, với chủ yếu là những thử thách có mức độ dễ và trung bình.

Sau khoảng 6 giờ thi, số thử thách mà các đội giải được đã là 12, trong đó Crypto là mảng đầu tiên có tất cả các bài được giải quyết.

Theo thống kê của Ban tổ chức, có 19 đội thi giải được các thử thách ở mức độ dễ, 7 đội giải được các thử thách có mức độ trung bình và chỉ 3 đội thi giải được những thử thách ở mức độ khó.

Đến 15h ngày 28/9, đội HCMUT.so_u_think_i_can_dance’ đến từ Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng. Ảnh chụp từ website cuộc thi

Đáng chú ý, trong thời gian cuối cuộc thi, 2 đội thi ‘UIT.CoS’ của Đại học CNTT – Đại học Quốc gia TPHCM và ‘HCMUT.so_u_think_i_can_dance’ đến từ Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM đã có màn rượt đuổi điểm số.

Chung cuộc, giải Nhất của cuộc thi đã thuộc về đội ‘UIT.CoS’ đến từ Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TPHCM. Đội ‘HCMUT.so_u_think_i_can_dance’ của Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM nhận giải Nhì.

‘KMA.NextGen’ của Học viện Kỹ thuật Mật mã nhận giải Ba cuộc thi CIS 2024. Ảnh: B.Thủy

Ba đội đạt giải Ba của cuộc thi là ‘HCMUT.idontthinkwehaveaname’ đến từ Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, ‘UIT.thefwncrew’ của Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TPHCM và ‘KMA.NextGen’ của Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Hai đội của Đại học FPT là ‘FU.Breaking Bad’, ‘FU.today.0day?’ cùng 3 đội đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã gồm ‘KMA.Call of Silence’, ‘KMA.Kotoamatsukami’, ‘KMA.M1X’ là các đội giành được giải Khuyến khích của cuộc thi.

Như vậy, trong 10 giải thưởng của cuộc thi “An toàn và bảo mật thông tin toàn quốc CIS 2024” vừa được trao, các trường đại học, học viện ở khu vực phía Nam chiếm 6 giải, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến Khích. Giải Ba mà đội 'KMA.NextGen’ của Học viện Kỹ thuật Mật mã đạt được cũng là giải cao nhất của các đội sinh viên đến từ những trường khu vực phía Bắc đạt được trong cuộc thi này.