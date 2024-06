Cuộc thi an toàn thông tin quốc tế “HackTheon Sejong” do thành phố tự trị đặc biệt Sejong của Hàn Quốc tổ chức, với đối tượng tham gia là sinh viên các trường đại học, học viện trong và ngoài Hàn Quốc.

Diễn ra theo hình thức Jeopardy (vượt qua thử thách - PV), cuộc thi “HackTheon Sejong” gồm 2 vòng thi, với vòng sơ khảo được tổ chức vào ngày 27/4 theo hình thức trực tuyến, và chung kết được tổ chức trực tiếp tại Hàn Quốc vào ngày 19/6 vừa qua.

Như VietNamNet đã thông tin, nhận lời mời của Đại sứ quán Hàn Quốc, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã phối hợp, cử các đội sinh viên đến từ các trường đại học của Việt Nam tham gia cuộc thi an toàn thông tin quốc tế “HackTheon Sejong”. Sau vòng sơ khảo, trong số 40 đội sinh viên giành quyền dự vòng chung kết, Việt Nam có 14 đội, bao gồm 9 đội bảng ‘Cơ bản’ và 5 đội bảng ‘Nâng cao’.

Khép lại vòng chung kết cuộc thi “HackTheon Sejong”, sinh viên Việt Nam đạt 1 giải Nhất và 2 giải Khuyến khích. Ảnh: hacktheon.org

Kết quả đua tài của các đội tuyển sinh viên Việt Nam tại vòng chung kết cuộc thi an toàn thông tin quốc tế “HackTheon Sejong” vừa được Cục An toàn thông tin cập nhật; các sinh viên an toàn thông tin của Việt Nam đã giành được 1 giải Nhì và 2 giải Khuyến khích trong cuộc thi này.

Tham gia đua tài ở bảng 'Cơ bản', đội 0range đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã đã đạt vị trí dẫn đầu vòng sơ khảo và giành giải Nhất trong vòng chung kết. Ảnh: M.Tuấn

Cụ thể, ở bảng ‘Cơ bản’, đội 0range gồm 4 sinh viên Phùng Văn Tài, Nguyễn Danh Kiệt, Lê Xuân Sơn và Phan Văn Hoàng Việt đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã đã giành giải Nhất, với kết quả hoàn thành các bài thi chỉ sau đội đạt giải Đặc biệt ít giây.

Một đội sinh viên Việt Nam khác là đội Temot đến từ Trường Đại học CNTT thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đã đạt giải Khuyến khích cũng ở bảng ‘Cơ bản’. Đây là đội thi có kết quả xếp vị trí thứ tư trong vòng sơ khảo.

Trong khi đó, tham gia đua tài ở bảng ‘Nâng cao’, đội Nemchua36 đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng đã mang về cho Việt Nam thêm 1 giải Khuyến khích cuộc thi “HackTheon Sejong”.

Đội Nemchua36 của Đại học Bách khoa Hà Nội đạt giải Khuyến khích ở bảng 'Nâng cao' của cuộc thi. Ảnh: Cục An toàn thông tin.

Trước đó, trong năm 2023, các đội sinh viên, chuyên gia của Việt Nam tham gia những cuộc thi quốc tế và khu vực về an toàn thông tin mạng đã đạt được những thành tích rất cao, tiêu biểu như giải Nhất cuộc thi tấn công mạng lớn nhất thế giới Pwn2Own Toronto 2023 tại Canada (nhóm chuyên gia Công ty An ninh mạng Viettel – Viettel Cyber Security); Giải Nhì cuộc thi Cyber SEA Game 2023 (đội sinh viên Đại học CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội); Các giải Nhất, Nhì (2 đội sinh viên Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Duy Tân) ở bảng ‘Chuyên gia’, và giải Nhất bảng ‘Sinh viên’ (đội sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) trong cuộc thi An ninh mạng Đông Nam Á - ASEAN Cyber Shield 2023.

Với kết quả các đội sinh viên Việt Nam vừa đạt được trong cuộc thi an toàn thông tin “HackTheon Sejong”, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) nhận định, thành tích này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo nhân lực an toàn thông tin của Việt Nam. Từ đó, dần hình thành thế hệ sinh viên an toàn thông chất lượng rất cao, tự tin khi ra đấu trường quốc tế, đánh dấu bước phát triển mới về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tại Việt Nam.