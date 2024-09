Học viện Kỹ thuật Mật mã, đơn vị trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng), vừa chính thức thông tin về ‘Cuộc thi an toàn và bảo mật thông tin toàn quốc CIS 2024’.

Có đối tượng tham gia là sinh viên, học viên cao đẳng, đại học đại diện cho các trường đại học, cao đẳng và Học viện trên cả nước, cuộc thi do Học viện Kỹ thuật Mật mã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành Cơ yếu và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, an toàn thông tin tổ chức.

Đây là lần đầu tiên ‘Cuộc thi An toàn và bảo mật thông tin toàn quốc CIS’ được tổ chức và dự kiến cuộc thi này sẽ được duy trì thường niên, với mục đích phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao trong lĩnh vực bảo mật, an toàn, an ninh thông tin; tạo sân chơi để tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên các trường đại học, học viện kỹ thuật tại Việt Nam.

‘Cuộc thi An toàn và bảo mật thông tin toàn quốc CIS 2024' dành cho tất cả học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và Học viện trong cả nước. Ảnh minh họa: Minh Tuấn

Cuộc thi cũng hướng tới tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho cộng đồng; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực bảo mật, an toàn, an ninh thông tin.

Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả ‘Chiến lược An toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030’, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các thành viên Ban tổ chức cuộc thi là lãnh đạo đại diện cho các đơn vị chuyên trách về bảo mật, an toàn, an ninh thông tin của Ban Cơ yếu Chính phủ gồm: Học viện Kỹ thuật mật mã, Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Viện Khoa học công nghệ mật mã, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã và Tạp chí An toàn thông tin. Ngoài ra, cuộc thi còn có 2 đơn vị đồng hành là FPT, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết, trong lần đầu tiên diễn ra, ‘Cuộc thi An toàn và bảo mật thông tin toàn quốc CIS 2024’ dự kiến có sự góp mặt của 30 đội thi đến từ 16 trường hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo về bảo mật, an toàn, an ninh thông tin như Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học FPT, Đại học Phenikaa...

Các đội sẽ tham gia thi tại 2 cơ sở đào tạo của Học viện Kỹ thuật Mật mã ở Hà Nội và TPHCM trong 8 giờ liên tục từ 8h đến 16h ngày 28/9, với nội dung thi thực hành kiến thức và kỹ năng an toàn và bảo mật thông tin, theo hình thức vượt qua thử thách - Jeopardy, về các lĩnh vực như khai thác lỗ hổng phần mềm/ứng dụng web, dịch ngược mã nguồn, điều tra mạng, phân tích và lập trình thuật toán mật mã...

Hiện tại, các thông tin về cuộc thi đã được Ban tổ chức cập nhật trên website chính thức tại địa chỉ cis.actvn.edu.vn. Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi sẽ trao giải cho các đội sinh viên, học viên xuất sắc nhất, với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba, và 5 giải Khuyến khích.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải ‘Cuộc thi An toàn và bảo mật thông tin toàn quốc CIS 2024’ sẽ diễn ra tại Học viện Kỹ thuật Mật mã ngay sau khi cuộc thi kết thúc.