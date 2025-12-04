Sáng 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về các dự thảo luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp là cho phép các cơ sở giáo dục đại học nếu đủ điều kiện có thể đăng ký đào tạo hệ cao đẳng trong một số ngành nghề và phải theo quy định của Chính phủ.

Phát biểu giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong quy hoạch các trường đại học, cao đẳng thì hệ thống trường cao đẳng sư phạm sắp tới chỉ còn 3-4 trường, xu hướng các trường cao đẳng sư phạm sẽ nhập vào các trường đại học sư phạm. Trong trường đại học sư phạm sẽ có đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu giải trình. Ảnh: Quốc hội

"Liên quan đến việc các trường đại học có thể đào tạo trình độ cao đẳng với một số lĩnh vực chuyên môn, đặc thù, chuyên sâu và lĩnh vực đặc biệt theo yêu cầu nhân lực của đất nước, theo tôi, chúng ta cần đưa một nguyên tắc vào luật là các trường đại học có thể được phép tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng", Bộ trưởng nêu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng GD-ĐT cũng nêu rõ, việc đào tạo ra sao, yêu cầu như thế nào để tránh việc các trường đại học "ồ ạt tuyển sinh trình độ cao đẳng" khiến vô hiệu hóa và giảm khả năng tuyển sinh của trường cao đẳng thì cần có một quy định riêng. Trong luật cũng không thể quy định quá chi tiết.

Vì vậy, ông đề nghị trong luật xác định một nguyên tắc là "có thể mở được", "còn ai được, được mở như thế nào thì giao Chính phủ quy định".

Nên giữ hay bỏ đại học vùng?

Dự thảo Luật Giáo dục đại học nêu khái niệm các cơ sở giáo dục đại học gồm trường đại học, đại học đa lĩnh vực, đại học quốc gia, đại học vùng. Trong phiên thảo luận của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mô hình đại học vùng được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến về việc nên giữ hay bỏ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, việc thành lập, tổ chức mô hình đại học vùng là chủ trương đúng đắn, tuy nhiên, qua quá trình thực hiện vẫn còn những bất cập.

“Hiện nay, chúng ta thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh nhưng đại học vùng không đáp ứng được yêu cầu này”, ông nói và đề nghị đánh giá thực sự khách quan về mô hình đại học vùng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Từng làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, dẫn chứng việc theo dõi sát Đại học Thái Nguyên, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, với quy mô đào tạo rộng, trường đã đào tạo ra nhiều cán bộ, lãnh đạo và nguồn nhân lực lớn.

"Chính nhờ đại học vùng mà chúng tôi thu hút được tập đoàn Samsung vào làm việc khi họ quan tâm đến nhân lực", bà Hải nêu việc Đại học Thái Nguyên đào tạo nguồn nhân lực cho vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Bà đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng về việc nên giữ hay bỏ đại học vùng, cần có phân tích thấu đáo vì nội dung này được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, cho ý kiến.

"Mô hình này không hợp lý, không phát huy hiệu quả hay chúng ta không đầu tư đầy đủ, không đảm bảo điều kiện để phát huy hết khả năng", bà Hải đặt vấn đề.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu sau đó, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong báo cáo tiếp thu, giải trình đã có 18 lần đề cập đến vấn đề đại học vùng. Đây là vấn đề lớn được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm và chủ yếu là về Đại học Thái Nguyên. Theo Bộ trưởng, hiện nay có 3 đại học vùng ở Thái Nguyên, Huế và Đà Nẵng.

Bộ trưởng cũng cho biết, trong nhiều báo cáo của Bộ GD-ĐT các năm cũng đánh giá những phát triển và đóng góp của các đại học vùng, đương nhiên cũng có hạn chế, khuyết điểm nhưng phần đóng góp, tích cực vẫn là yếu tố lớn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị yêu cầu đánh giá, xem xét khâu trung gian. "Đây là vấn đề lớn cần phải xem xét, đây không chỉ là việc của Đại học Thái Nguyên hay của mô hình đại học vùng nói chung", Bộ trưởng nêu quan điểm và cho biết phải có khảo sát, đánh giá thận trọng, chi tiết hơn, từ đó có hướng xử lý tốt hơn.

Với đại học vùng, Bộ trưởng nêu rõ, việc quyết định thành lập hay giải thể thuộc thẩm quyền của Chính phủ, xu hướng là giao cho bộ quyết định. Vì vậy, ông Nguyễn Kim Sơn cho hay, trong quá trình khảo sát, khi có điểm gì bất cập vẫn có thể điều chỉnh được.