Đại diện Trường ĐH Luật TPHCM cho biết hai trường sẽ triển khai chương trình trao đổi sinh viên, tạo điều kiện để người học trải nghiệm môi trường đào tạo ở cả hai miền Nam - Bắc. Sinh viên học tập tại trường đối tác sẽ được công nhận tín chỉ tương đương.

Không chỉ trao đổi sinh viên, hai trường còn phối hợp sâu trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Giảng viên của hai bên sẽ tham gia giảng dạy, hướng dẫn, chấm luận văn, luận án nhằm tận dụng tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực pháp luật.

Hai trường cũng sẽ chia sẻ hệ thống học liệu điện tử, tài nguyên thư viện và kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản lý đào tạo, qua đó tối ưu quy trình vận hành và tăng tiện ích cho giảng viên, sinh viên trong học tập, nghiên cứu.

Trong năm 2026, mỗi trường sẽ dành 10 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ ngành Luật cho trường còn lại. Hai bên đồng thời cử giảng viên tham gia hướng dẫn, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh và tham gia hội đồng chấm luận án.

Lãnh đạo hai trường cho biết, với vai trò là hai cơ sở trọng điểm quốc gia về đào tạo pháp luật, Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, khẳng định vai trò “đầu tàu” của khối trường luật cả nước.