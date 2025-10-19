Hoạt động góp phần phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng

Sau 8 giờ liên tục 1.265 sinh viên thuộc 327 đội đến từ 62 trường của 8 nước ASEAN và Nhật Bản tranh tài, thi kỹ năng an ninh mạng, vòng Sơ khảo cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” diễn ra ngày 18/10 đã kết thúc thành công, tìm được các đội xuất sắc giành quyền vào vòng Chung khảo sẽ được tổ chức vào giữa tháng 11.

Đại diện Ban tổ chức "Sinh viên An ninh mạng 2025" kiểm tra hoạt động thi sơ khảo tại một số điểm trường.

Phát biểu tại lễ khai mạc vòng Sơ khảo, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Trưởng ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA nhấn mạnh: Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” không chỉ là sân chơi học thuật, mà còn là một hoạt động mang tầm chiến lược, góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng quốc gia.

Giá trị của một cuộc thi không chỉ nằm ở giải thưởng, mà còn ở cơ hội học hỏi, giao lưu và trưởng thành, là nơi lan tỏa tinh thần cống hiến cho một không gian mạng an toàn, nhân văn và phát triển bền vững.

“Tôi tin rằng, với thông điệp “Tôn vinh trí tuệ - Bồi dưỡng nhân tài”, “Đi trước đón đầu - Chủ động tiên phong”, cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” sẽ là nơi thắp sáng niềm đam mê, lan tỏa cảm hứng, và góp phần xây dựng một thế hệ trí thức trẻ có năng lực, đạo đức và trách nhiệm với không gian mạng Việt Nam”, ông Nguyễn Hồng Quân chia sẻ.

Trong suốt thời gian thi sơ khảo, hệ thống kết nối đa điểm trực tuyến cũng được vận hành để Ban giám khảo có thể quan sát, trao đổi với các điểm thi từ xa.

Góp mặt tại vòng Sơ khảo, 327 đội đã thi trực tuyến, cùng đua tài giải quyết 21 thử thách an ninh mạng thuộc 5 nhóm chủ đề chuyên sâu, phản ánh các tình huống tấn công, phòng thủ mạng diễn ra trên thực tế.

Theo Ban tổ chức, cơ chế tính điểm năm nay được thiết kế linh hoạt nhằm tăng tính cạnh tranh và phản ánh đúng năng lực chuyên môn của từng đội thi. Theo đó, mỗi thử thách có mức điểm từ 100 đến 500 điểm, điểm số sẽ được điều chỉnh giảm dần nếu có nhiều đội cùng giải thành công thử thách đó. Ngược lại, các thử thách khó ít đội giải được sẽ giữ mức điểm cao hơn. Điều này khiến điểm số của đội thi có thể tăng hoặc giảm tùy theo diễn biến của cuộc thi, tạo ra sự thay đổi liên tục trên bảng xếp hạng.

Trong thời gian diễn ra vòng Sơ khảo, Ban tổ chức cũng đã bố trí đoàn công tác đi kiểm tra công tác tổ chức thi, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, quy trình được thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, hệ thống kết nối đa điểm trực tuyến cũng được vận hành để Ban giám khảo có thể quan sát, trao đổi với các điểm thi từ xa. Đặc biệt, các đội thi được yêu cầu kết nối camera trong suốt quá trình thi để đảm bảo tính minh bạch, công bằng tại tất cả các điểm thi trong và ngoài nước.

Công bố 76 đội giành quyền vào thi Chung khảo

Kết quả thời gian thi, Ban giám khảo ghi nhận có tới 317 đội thi đã giải thành công ít nhất một thử thách và ghi được điểm. Các đội Việt Nam đã có 1 ngày thi đấu xuất sắc khi chiếm cả 10 vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng. Trong đó, BlueBox đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã là đội xuất sắc nhất, chinh phục được 18 trên 21 thử thách với tổng điểm 2.679.

Các đội sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã dự thi "Sinh viên An ninh mạng 2025".

Đứng ở vị trí thứ hai là Anhchaic2 của Trường Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP.HCM, hoàn thành 17 thử thách và đạt 2.103 điểm. Đứng thứ 3 là RUBY CHAN của phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP.HCM khi vượt qua 16 thử thách với tổng điểm 2.040.

Các đội Team Q và Team R đến từ Trường CNTT-TT, Đại học Bách Khoa Hà nội giữ vị trí thứ 4 và thứ 5 với điểm lần lượt là 2.040 và 1.864. Điều đặc biệt khi các đội đứng từ thứ 6 đến thứ 10 cùng đạt điểm số như nhau là 1.815 điểm. Theo Ban tổ chức, khi các đội bằng điểm thì phân định thứ hạng thông qua thời gian gửi lời giải sớm hơn. Điều này cho thấy sự cạnh tranh sát sao và trình độ năng lực đồng đều của các đội trong top 10.

Về phía các trường nước ngoài, các đội TPC1 và TPC2 đến từ Đại học Tsukuba, Nhật Bản đạt thành tích cao nhất, xếp hạng lần lượt 25 và 46. Tiếp theo là các đội f$NPwn3d của trường Đại học Máy tính Yangon và Uchiha Myanmar của trường Đại học CNTT Myanmar lần lượt xếp thứ 51 và 55 trên bảng xếp hạng.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ của NCA, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết: “Đề thi năm nay được đánh giá cao về tính thực tiễn và chiều sâu chuyên môn. Các thử thách không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đánh giá khả năng tư duy chiến lược, xử lý tình huống và kỹ năng phối hợp nhóm ở mức độ chuyên gia”.

Danh sách 10 đội thi dẫn đầu vòng Sơ khảo cuộc thi "Sinh viên An ninh mạng 2025".

Ban Tổ chức đã chính thức công bố 20 đội đại diện cho 20 trường có thành tích tốt nhất vòng Sơ khảo bước vào vòng Chung kết bảng A, dự kiến diễn ra vào ngày 15/11. Các đội sẽ thi đấu tập trung, theo mô hình Tấn công và Phòng thủ (Attack & Defense) tại Đấu trường An ninh mạng.

Cùng với đó, 56 đội thi khác cũng được lựa chọn để tham gia vòng Chung kết bảng B. Tại bảng B, các đội sẽ thi theo hình thức trực tuyến, mô hình Jeopardy CTF tương tự như vòng Sơ khảo, nhưng độ khó cao hơn và được mở rộng thêm với chủ đề mới về IoT, Blockchain và AI.