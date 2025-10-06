Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Mathias Döpfner, CEO của tập đoàn truyền thông Đức Axel Springer, Sam Altman cho biết ông đã sẵn sàng cho ngày mà AI đủ thông minh để thay thế chính mình ở vị trí lãnh đạo OpenAI.

“Tôi nghĩ sẽ đến lúc AI có thể đảm nhận vai trò CEO của OpenAI tốt hơn tôi, và tôi sẽ hoàn toàn hứng khởi vào ngày điều đó xảy ra,” Altman chia sẻ. “Tôi yêu trang trại của mình”.

Altman tiết lộ rằng ông hiện dành một phần thời gian sinh sống tại trang trại riêng, nơi ông cảm thấy “rất yêu thích và thư giãn”. Ngoài ra, ông còn sở hữu nhiều bất động sản đắt giá tại San Francisco, Napa (California) và một biệt thự trị giá 43 triệu USD trên đảo Big Island (Hawaii).

Trước khi ChatGPT trở thành hiện tượng toàn cầu, Altman cho biết ông từng có nhiều thời gian hơn để “lái máy kéo và thu hoạch nông sản” – một thú vui giúp ông cân bằng giữa công việc căng thẳng và đời sống cá nhân.

Tuy nhiên, đây không chỉ là lời bộc bạch của một doanh nhân muốn “rút lui về ở ẩn”. Altman, người được tiếp xúc trực tiếp với những bước tiến nhanh chóng nhất của trí tuệ nhân tạo, tin rằng thời điểm AI vượt qua con người đang đến gần – có thể ngay trong thập kỷ này.

“Trong ngắn hạn, AI sẽ khiến nhiều công việc biến mất. Nhưng về lâu dài, giống như mọi cuộc cách mạng công nghệ khác, nhân loại sẽ tìm ra những việc hoàn toàn mới để làm”, ông nói.

Theo Altman, những công việc trong tương lai sẽ tập trung vào việc giúp đỡ và chăm sóc con người, bởi “điều khiến chúng ta khác biệt không phải là năng lực trí tuệ, mà là khả năng quan tâm và đồng cảm”.

“Xã hội loài người vốn luôn xem mình là nhân vật chính. Chúng ta chẳng mấy bận tâm nếu máy móc thông minh hơn – bởi thực tế, điều đó đã xảy ra rồi”, ông nói thêm.

Trong buổi phỏng vấn với tờ WELT (Đức) tuần trước, Altman – người vừa nhận Giải thưởng Axel Springer 2024 – khẳng định rằng trước năm 2030, AI sẽ có khả năng làm những điều mà con người không thể.

“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu đến cuối thập kỷ này mà chúng ta vẫn chưa có những mô hình AI có năng lực vượt ngoài tầm của con người”, ông nói. “Thậm chí, nếu tốc độ phát triển trong năm 2026 không nhanh như năm 2024 và 2025, tôi cũng sẽ thấy lạ. Nghĩa là đến cuối năm 2026, tôi kỳ vọng chúng ta sẽ có những mô hình khiến cả thế giới sửng sốt nếu được công bố hôm nay”.

Altman – người từng gọi AI là “công cụ quyền lực nhất mà nhân loại từng tạo ra” – dường như đã sẵn sàng cho một tương lai mà máy móc thông minh hơn con người, còn ông thì quay lại với những cánh đồng, chiếc máy kéo và niềm vui trồng trọt giản dị.

(Theo Insider)