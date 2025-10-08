AI Mode là chế độ tìm kiếm mạnh nhất của Google hiện nay. Tận dụng phiên bản tùy chỉnh của Gemini 2.5, Chế độ AI trên Google Tìm kiếm được thiết kế dành cho những câu hỏi phức tạp, nơi người dùng thường phải thực hiện nhiều lượt tìm kiếm khác nhau.

Công cụ này có thể tạo ra câu trả lời chi tiết, tổng hợp và trực quan, đồng thời cung cấp liên kết tới các nguồn web đáng tin cậy để người dùng tiếp tục khám phá sâu hơn.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần truy cập google.com và bấm chọn chế độ AI mode rồi nhập câu hỏi như bình thường. Dù vậy, tính năng đang được triển khai dần và dự kiến hoàn tất trong tuần.

Chẳng hạn, người dùng muốn tìm hiểu các di sản được UNESCO công nhận tại Việt Nam, hay các mẫu điện thoại chống nước tốt nhất hiện tại có thể đặt câu hỏi dài và Google vẫn hiểu được.

Thử nghiệm chế độ AI trên Google. Ảnh chụp màn hình.

Không chỉ dừng lại ở văn bản, Chế độ AI còn hỗ trợ đa phương thức, cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng giọng nói, hình ảnh hoặc ảnh tải lên. Chẳng hạn, bạn có thể chụp lại thực đơn và hỏi: “Trong những món này, món nào là món chay".

Theo Google, Chế độ AI vẫn được xây dựng dựa trên các hệ thống xếp hạng và đánh giá chất lượng cốt lõi của Google Tìm kiếm, đồng thời sử dụng phương pháp mới để nâng cao độ tin cậy của kết quả. Trong trường hợp không có thông tin đủ chính xác, người dùng sẽ thấy danh sách kết quả tìm kiếm truyền thống.

Google nhấn mạnh, dù các câu trả lời AI có thể chưa hoàn hảo, công ty “cam kết liên tục cải tiến để mang đến trải nghiệm tìm kiếm hữu ích, chính xác và tự nhiên hơn cho người dùng Việt Nam”.

Với việc hỗ trợ tiếng Việt, Google kỳ vọng Chế độ AI sẽ giúp người dùng dễ dàng diễn đạt những câu hỏi phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên, đồng thời tiếp cận nhanh hơn với những nội dung phù hợp nhất trên web, từ việc so sánh, lên kế hoạch đến khám phá thế giới xung quanh.