ChatGPT Go là lựa chọn rẻ hơn và linh hoạt hơn được OpenAI cung cấp. Theo cập nhật mới nhất, ChatGPT Go sẽ có mặt tại Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam sau khi xuất hiện tại Ấn Độ và mới đây là Indonesia.

Người dùng tại các quốc gia này đã thấy giá gói được hiển thị bằng nội tệ, bên cạnh các tùy chọn quốc tế như 4 USD, 4 EUR hoặc 3,50 GBP. Tuy nhiên, gói này chỉ áp dụng cho các thị trường đang phát triển, chưa mở cho người dùng tại châu Âu hoặc Mỹ.

Gói ChatGPT Go có gì?

Gói ChatGPT Go (4,5 USD hay gần 120.000 đồng/tháng) cung cấp một số tính năng cao cấp của gói Plus (20 USD/tháng), nhưng không bao gồm toàn bộ khả năng nâng cao của mô hình GPT-5 Thinking và Thinking-High.

ChatGPT Go đang mở rộng tại một số thị trường, ngoài Ấn Độ và Indonesia. Ảnh: Engadget

Người dùng ChatGPT Go sẽ được: Truy cập mô hình GPT-5 tiêu chuẩn; Gửi tin nhắn và tải tệp mở rộng; Tạo ảnh nhanh hơn và chất lượng cao hơn; Sử dụng trí nhớ dài hơn và ngữ cảnh mở rộng hơn; Truy cập các công cụ như Projects, Tasks và Custom GPTs; Tận hưởng giới hạn sử dụng cao hơn so với bản miễn phí.

Tuy nhiên, gói Plus (20 USD/tháng) vẫn có nhiều tính năng vượt trội, bao gồm: GPT-5 với khả năng lập luận nâng cao; Agent Mode và Deep Research mở rộng; Tạo video bằng Sora; Codex Agent cho lập trình.

Động thái triển khai ChatGPT Go được xem là bước đi chiến lược của OpenAI nhằm mở rộng độ phủ toàn cầu, giúp người dùng tại các quốc gia đang phát triển tiếp cận công nghệ AI mạnh mẽ với chi phí thấp hơn. Tại Việt Nam, người dùng cá nhân đang tiếp cận các gói ChatGPT miễn phí, ChatGPT Plus (522.500 đồng/tháng), ChatGPT Pro (5.225.000 đồng/tháng).

Trong khi đó, mới đây Google mở bán gói AI Plus rẻ nhất, giá 122.000 đồng/tháng và giảm giá 50% cho 6 tháng đầu tiên. Gói này cho phép người dùng truy cập mô hình Gemini 2.5 Pro mạnh nhất và tính năng Deep Research trên mô hình 2.5 Pro. Ngoài ra, có thể tạo video (số lượng giới hạn) bằng Veo 3 Fast.