Tối 29/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngoài hai camera AI đang hoạt động trên phố Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy), tại Hà Nội có thêm tuyến đường khác vừa được thí điểm lắp đặt là Lê Văn Lương.

Cụ thể, một camera AI vừa được lắp đặt trước số nhà 35 đường Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân). Sau một ngày lắp đặt (từ 12h ngày 28/9 đến 12h ngày 29/9), camera này đã phát hiện 29 phương tiện đi vào làn đường của xe buýt nhanh (BRT).

Hình ảnh ô tô đi vào làn BRT bị camera AI phát hiện. Ảnh: C08

Cũng trong khoảng thời gian này, hai camera AI tại phố Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy) đã phát hiện 239 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 169 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) và 2 trường hợp điều khiển xe đi ngược chiều.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, những trường hợp vi phạm đã được đơn vị chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Trước đó, ngày 24/9, Cục CSGT cho biết, đơn vị đã lắp đặt thí điểm camera giám sát giao thông AI ở Hà Nội.

Qua trích xuất dữ liệu từ hai camera AI được lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch (từ 0-12h ngày 24/9), lực lượng chức năng phát hiện tổng số 1.798 vi phạm.