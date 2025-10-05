Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết, trước áp lực giao thông ngày càng lớn tại 'siêu đô thị' như TPHCM, việc ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là AI, được xem là giải pháp tất yếu. Những năm gần đây, đơn vị này đã triển khai hệ thống camera giám sát tích hợp AI, góp phần mang lại những chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Hiện hệ thống camera AI được bố trí tại hàng trăm tuyến đường, nút giao trọng điểm và khu vực phức tạp về giao thông. Vị trí lắp đặt được lựa chọn dựa trên các tiêu chí khoa học và thực tiễn, tập trung vào các “điểm đen” tai nạn, khu vực mật độ phương tiện cao, nơi thường phát sinh vi phạm.

Hệ thống giám sát thông minh được triển khai rộng khắp ở TPHCM, mang lại những chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Huế

Phòng CSGT thống kê, hiện nay, hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn được triển khai rộng khắp, gồm 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ và 47 camera do Cục CSGT đầu tư (trong đó có 7 camera giám sát tốc độ, 8 giám sát đèn tín hiệu, 5 giám sát dừng đỗ - ngược chiều, 8 nhận dạng biển số và 19 quan sát giao thông).

Bên cạnh đó, Phòng CSGT, Công an TPHCM còn khai thác thêm 710 camera của Trung tâm chỉ huy Công an TP, phục vụ công tác điều hành và xử lý vi phạm.

Dữ liệu từ camera được truyền trực tiếp về Trung tâm giám sát, phục vụ công tác điều hành và xử lý vi phạm. Các camera AI có khả năng tự động phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, chạy quá tốc độ, không thắt dây an toàn hay sử dụng điện thoại khi lái xe….

Phòng CSGT TPHCM đang định hướng mở rộng phạm vi phủ sóng camera AI khắp nơi trên địa bàn. Ảnh: H.H

Dữ liệu vi phạm được truyền về trung tâm, nơi cán bộ chuyên trách xác minh, đối chiếu trước khi ra quyết định xử phạt theo quy định. Quy trình xử lý được xây dựng minh bạch, đảm bảo tính chính xác và công bằng, đồng thời rút ngắn thời gian so với cách làm thủ công trước đây.

Sau khi nhận quyết định xử phạt, người vi phạm có trách nhiệm nộp phạt theo đúng thời gian quy định, có thể thực hiện trực tiếp tại kho bạc hoặc thông qua các kênh thanh toán điện tử.

Thực tế cho thấy, tại những khu vực có lắp camera AI, tỷ lệ vi phạm giao thông đã giảm đáng kể.

Phòng CSGT thông tin, từ ngày 1/9 đến 3/10/2025, hệ thống đã ghi nhận hơn 3.100 trường hợp vi phạm – minh chứng rõ nét cho hiệu quả bước đầu của mô hình giám sát thông minh này.

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao, Phòng CSGT TPHCM đang định hướng mở rộng phạm vi phủ sóng camera AI đến các khu vực ngoại thành, tuyến giao thông mới; đồng thời tích hợp công nghệ nhận diện hành vi, phân tích dữ liệu thời gian thực, kết nối với hệ thống đèn tín hiệu và các nền tảng giao thông thông minh khác để hình thành mạng lưới giám sát toàn diện.

Song song với đầu tư kỹ thuật, lực lượng CSGT chú trọng đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi người dân. Các quy trình xử lý, tiêu chí lắp đặt camera được công khai; hoạt động của cán bộ xử lý được giám sát chặt chẽ; đồng thời thiết lập hệ thống tiếp nhận phản ánh, khiếu nại để người dân có thể góp ý và tra cứu vi phạm dễ dàng.

Việc ứng dụng hệ thống camera AI không chỉ giúp giảm tải công việc cho lực lượng chức năng mà còn nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý giao thông, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, an toàn và phát triển bền vững.