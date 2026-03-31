Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã nhận được phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại cuộc thi VioEdu. Cụ thể, trong quá trình giám sát trực tuyến vòng thi cấp khu vực, ban tổ chức phát hiện một số phòng thi có dấu hiệu vi phạm, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Sở khẳng định không chỉ đạo tổ chức cuộc thi “Đấu trường VioEdu”. Đơn vị đã đề nghị UBND các xã, phường và các trường trực thuộc tổ chức rà soát, kiểm tra việc triển khai cuộc thi này tại các trường học trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định, như các phản ánh đã nêu. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị không sử dụng kết quả cuộc thi "Đấu trường VioEdu" để xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân.

Sở đề nghị các đơn vị triển khai rà soát nghiêm túc và gửi báo cáo kết quả kiểm tra.

Ảnh: VioEdu.

Trước đó, sáng 18/3, vòng thi cấp khu vực (xã, phường) của cuộc thi VioEdu đã diễn ra tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, trong khi phần lớn các trường phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc thì tại một số phòng thi, quá trình giám sát trực tuyến ghi nhận nhiều vi phạm “rất đáng buồn”.

Một số hành vi gian lận được phát hiện gồm: Cố tình đặt camera sai vị trí, tạo "góc khuất" để can thiệp bài thi; Chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; Giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài...

“Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của một kỳ thi, mà còn làm tổn thương niềm tin của học sinh vào sự công bằng, cũng như sự tự tin vào năng lực thực sự của mình. Ban tổ chức khi giám sát online đã có đầy đủ bằng chứng và cơ sở để ra quyết định huỷ toàn bộ kết quả của các ca thi/phòng thi vi phạm và thông báo tới các đơn vị”, ban tổ chức nêu.

Ban tổ chức cuộc thi cũng đề nghị các nhà trường trên toàn quốc nghiêm túc phối hợp, minh bạch và khách quan trong tổ chức kỳ thi để học sinh có sân chơi công bằng, hiệu quả.

Đấu trường VioEdu là cuộc thi kiến thức online thông qua các trò chơi, miễn phí dành cho học sinh từ lớp 1 đến 9, được tổ chức qua nhiều vòng thi. Sau vòng cấp khu vực, những thí sinh có kết quả tốt sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng cấp tỉnh/thành phố, toàn quốc.