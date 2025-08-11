Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm truyền thông - Trường Đại học Công nghệ TPHCM, cho hay sau lần lọc ảo thứ 6, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều 20/8.

Ông Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật cho biết, điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố lúc 17h ngày 20/8.

Ông Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Bách khoa TPHCM, thông tin nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều muộn 20/8.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Nguyễn Huế

Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TPHCM cũng thông tin, điểm chuẩn sẽ được trường công bố tối 20/8.

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM cũng công bố điểm chuẩn sau 17h chiều 20/8. Dự kiến thời gian này các Trường Đại học Hoa Sen, Hồng Bàng, Nguyễn Tất Thành, Văn Lang, Gia Định… sẽ công bố điểm chuẩn.

Trong khi đó, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 22/8.

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn từ ngày 21 đến 22/8 như Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Đại học Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Trường Đại học Tài chính Marketing, Trường Đại học Mở TPHCM, Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Trường ĐH Kiến trúc TPHCM, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM...