- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT và chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của trường.

- Xét tuyển tổng hợp kết quả học tập, thành tích, năng khiếu đặc biệt bậc trung học phổ thông và chứng chỉ tiếng Anh thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2026 và năm 2025.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025, có kết quả học tập cả năm lớp 10, 11 và lớp 12 đạt từ loại khá trở lên. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 đủ điều kiện.

Điểm xét tuyển là điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 năm học lớp 10, 11, 12 cộng với điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có). Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được quy đổi theo thang điểm 150.

Điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 năm học = Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp lớp 10) + Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp lớp 11) + Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp lớp 12).

Điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + Điểm quy đổi kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) + Điểm quy đổi Trường chuyên/Năng khiếu + Điểm quy đổi (Mức đánh giá kết quả học tập cả năm đạt loại Tốt của lớp 10, lớp 11, lớp 12).

Bảng quy đổi xét tuyển kết hợp

- Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026, đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước có kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 6,5 trở lên. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 có kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ loại khá trở lên. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 đủ điều kiện. Thí sinh được tham gia nhiều đợt thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT do trường tổ chức và chấp nhận kết quả thi của các đơn vị ký kết tổ chức thi.

Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn cho chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng.