Tài nguyên năng lượng mặt trời vô tận, nhưng lại chọn khí đốt

Ủy ban Doanh nghiệp Arizona (ACC) đã bỏ phiếu 5-0 để bãi bỏ các tiêu chuẩn năng lượng tái tạo đã tồn tại gần hai thập kỷ đối với các công ty điện tư nhân được quản lý tại bang này.

Bộ Quy tắc về Tiêu chuẩn và Biểu phí Năng lượng Tái tạo (REST) yêu cầu các công ty điện của Arizona phải đảm bảo ít nhất 15% lượng điện bán ra đến từ các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó 30% phải đến từ điện mặt trời áp mái hoặc các nguồn năng lượng tái tạo phân tán khác.

Sau 19 năm triển khai, quy định này đã mang lại kết quả khi năng lượng tái tạo chiếm 20% tổng sản lượng điện ròng của Arizona, trong đó hai phần ba đến từ năng lượng mặt trời, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA).

Phó Chủ tịch ACC Nick Myers cho rằng, các quy định về năng lượng tái tạo đã lỗi thời và các công ty điện nên có sự linh hoạt để tự lựa chọn cơ cấu năng lượng của mình, thay vì bị ràng buộc bởi các quy tắc do Chính phủ áp đặt.

Ông cho rằng các quy định này làm tăng chi phí cho khách hàng, song không đưa ra dẫn chứng để giải thích cho kết luận này.

Arizona - nơi có nhiều nắng nhất thế giới. Ảnh: Wing-Chi Poon - Own work.

Theo một báo cáo năm 2020 của tổ chức Ceres, REST đã mang lại lợi ích hơn 1,5 tỷ USD cho khách hàng và cộng đồng trong khu vực phục vụ của công ty Arizona Public Service (APS) và hơn 469 triệu USD cho công ty Tucson Electric Power (TEP) trong giai đoạn 2008-2018.

Báo cáo cũng cho thấy REST đã thúc đẩy khoảng 12 tỷ USD đầu tư vào năng lượng sạch.

“Thật ngây thơ khi nghĩ rằng việc bãi bỏ REST sẽ không có tác động trực tiếp đến các gia đình ở Arizona”, bà Itzel Rios-Vega, Giám đốc khu vực Nội Tây của Vote Solar bình luận và nói thêm “chúng tôi kêu gọi Ủy ban không từ bỏ trách nhiệm trong việc định hướng tương lai năng lượng của Arizona”.

Đối với những vùng khô hạn như Arizona, năng lượng mặt trời đặc biệt quan trọng bởi nó sử dụng ít nước hơn nhiều so với các hình thức phát điện khác.

Từ năm 2008-2018, REST đã đóng vai trò then chốt trong việc giảm ô nhiễm và mang lại mức tiết kiệm nước đáng kể, lên đến 8,78 triệu m3 mỗi năm. Mức nước này đủ để đáp ứng nhu cầu cho gần 44.000 người dân Arizona mỗi năm - một nguồn tài nguyên vô giá đối với tiểu bang khô hạn, báo cáo của Ceres chỉ rõ.

Ngoài ra, do không có trữ lượng khí đốt đáng kể nên Arizona phải nhập khẩu khí đốt từ các tiểu bang khác. Tuy nhiên, nơi đây lại ngập tràn ánh nắng để khai thác cho phát điện, đến mức được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới là nơi có “nhiều nắng nhất”.

Đặc biệt, việc ngừng áp dụng tín chỉ năng lượng tái tạo (RECs) sẽ xóa bỏ cơ chế pháp lý duy nhất của Arizona nhằm đảm bảo quyền tuyên bố độc quyền đối với nguồn điện tái tạo, ông Lucas Grimes, quản lý cấp cao về chính sách tại Trung tâm Giải pháp Tài nguyên, bày tỏ.

Ông nhấn mạnh, nếu không có REST, các công ty có thể vừa bán tín chỉ RECs, vừa tiếp thị cùng lượng điện đó là "sạch", gây rủi ro lớn về ngụy xanh (greenwashing).

Hiệp hội Điện lực Hợp tác Grand Canyon State (GCSECA) cho biết, họ nhìn chung ủng hộ việc bãi bỏ vì quy định này có yêu cầu báo cáo rườm rà. Tuy nhiên, tổ chức này kêu gọi Ủy ban giữ nguyên các chương trình, biểu phí và phụ phí hiện tại, đồng thời thiết lập một quy trình phê duyệt thay thế.

Phụ thuộc vào khí đốt, hóa đơn điện sẽ cao hơn

Trước đây, APS từng đưa ra mục tiêu đầy tham vọng là đạt 100% điện không carbon vào năm 2050. Tuy nhiên, công ty này hầu như không đạt được tiến triển nào ngoài mức mà quy định của bang yêu cầu. Đáng chú ý, một ngày trước khi Ủy ban bỏ phiếu bãi bỏ quy định, APS thông báo bỏ cuộc. Thay vào đó, APS sẽ hướng tới mục tiêu “trung hòa carbon”.

Cùng ngày, APS công bố một dự án khí đốt mới, bao gồm xây dựng một đường dây truyền tải mới để nhập khẩu khí đốt.

Theo hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) của công ty mẹ Pinnacle West, APS dự kiến lượng khí đốt nhập khẩu tiêu tốn 7,3 tỷ USD trong vòng 25 năm.

Trong báo cáo về các diễn biến tài chính và triển vọng của công ty tiện ích được quản lý, Pinnacle West nhấn mạnh một loạt hành động mà APS và ACC đã thực hiện. Những hành động này hoặc là tăng chi phí mà người tiêu dùng phải trả cho APS, hoặc giảm chi phí mà APS phải trả cho bên khác. Bao gồm nhiều đợt tăng giá điện với khách hàng, thay đổi thiết kế biểu giá và nhiều biện pháp khác.

Tổng chưởng lý Arizona, Kris Mayes - người từng là thành viên của ACC khi REST được ban hành vào năm 2006 - đã gửi thư cho ACC, chỉ ra nhiều tác động mà việc bãi bỏ REST sẽ gây ra cho người dân.

Bà lưu ý đến báo cáo gần đây của Lazard, cho thấy chi phí điện mặt trời quy mô lớn đã giảm 84% kể từ năm 2009, và báo cáo của Brattle cho PJM cho thấy điện mặt trời và gió quy mô lớn rẻ hơn để xây dựng so với các nhà máy khí đốt tự nhiên, than và hạt nhân mới.

Nhấn mạnh việc phụ thuộc vào đường ống khí đốt dẫn đến hóa đơn tiền điện cao hơn, bà chỉ trích việc ACC không cung cấp bằng chứng trong các tuyên bố của mình rằng năng lượng mặt trời đắt hơn khí đốt và làm tăng chi phí cho người dân.

“Việc bãi bỏ REST như được đề xuất ở đây là một sự từ bỏ trái pháp luật trách nhiệm của Ủy ban trong việc thiết lập các mức giá công bằng và hợp lý. Các quyết định về định giá điện phải được dựa trên bằng chứng đầy đủ, không tùy tiện và được thực hiện hợp pháp. Quyết định của Ủy ban phải dựa trên bằng chứng chất lượng cao, chứ không phải là sự suy đoán hay giả định”, bà Mayes bày tỏ.

Theo PV