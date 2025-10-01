Hôm 28/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận, Washington đang thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho quân đội Ukraine. Ông Vance nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề cung cấp Tomahawk cho Kiev.

Được biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị ông Trump về việc chuyển giao tên lửa Tomahawk bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/9.

Tàu khu trục USS Chafee phóng tên lửa Tomahawk trong quá trình tập trận. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong khi đó, ông Trump cũng bất ngờ thay đổi quan điểm khi cho rằng Kiev có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Moscow và giành lại các vùng lãnh thổ ở Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Theo tờ New York Post, Hải quân Mỹ và Anh đều đang sử dụng các tên lửa Tomahawk có khả năng tấn công mục tiêu trên bộ từ tàu nổi và tàu ngầm. Ngoài ra, Washington cũng đã bán hoặc đang đàm phán để bán tên lửa Tomahawk cho Australia, Nhật Bản và Hà Lan. Không loại trừ khả năng Mỹ có thể nhanh chóng bán một số tên lửa này cho các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) để sau đó chuyển giao cho Kiev.

Với tầm bắn tối đa 2.500km và đầu đạn nặng khoảng 450 kg, Tomahawk được cho sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh sát thương của các lực lượng phòng thủ Ukraine. Lý do vì sức mạnh của mẫu tên lửa này vượt qua mọi hệ thống tầm xa Ukraine từng nhận được từ các đồng minh phương Tây. Điều này sẽ khiến Nga phải rút các căn cứ không quân ra xa hơn so với tiền tuyến, từ đó giảm đáng kể năng lực tấn công hàng ngày vào Ukraine.

Đặc biệt, Tomahawk còn được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine mở một cuộc tấn công mới để giành lại các thành phố và thị trấn đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

"Việc gửi dù chỉ một tên lửa Tomahawk đến Ukraine cũng sẽ khiến người Nga sợ hãi hơn hầu hết những thứ khác mà chúng ta có thể làm", một quan chức trong Quốc hội Mỹ chia sẻ với New York Post. Theo quan chức này, việc Mỹ chấp thuận chuyển giao tên lửa Tomahawk có thể buộc Nga phải ngồi vào bàn thương lượng.

Song, cho tới nay, vẫn chưa thể chắc chắn Ukraine có nhận được Tomahawk hay không. Trước đây, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc cung cấp tên lửa Tomahawk. Ông Biden cho rằng, hành động này là vô cùng mạo hiểm, do tên lửa có khả năng vượt qua các hệ thống phòng không của Nga, từ đó làm leo thang xung đột.

Tầm bắn của Tomahawk sẽ giúp Ukraine tấn công tầm xa vào một khu vực rộng lớn ở Nga, đặc biệt là thủ đô Moscow và thành phố St. Petersburg. Một mục tiêu khác có thể sẽ nằm ở vị trí hàng đầu trong danh sách tấn công của Ukraine là các căn cứ không quân Nga dùng để phóng tên lửa vào các thành phố của Ukraine.

Chiến dịch "Bão táp Sa mạc" vào năm 1991 đánh dấu lần đầu tiên Tomahawk được đưa vào thực chiến. Cho tới nay, tên lửa này vẫn là một phần quan trọng trong kho vũ khí tầm xa của Mỹ. Mỗi tên lửa có giá khoảng 2 triệu USD và do công ty Raytheon sản xuất.

Chia sẻ với tờ Kyiv Independent, ông Serhii Kuzan, Chủ tịch Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine nhận định, đề nghị của Kiev là sự mở rộng tự nhiên cho kho vũ khí đang phát triển của nước này. "Nếu Nga có tên lửa hành trình tầm xa, Ukraine cũng phải có năng lực tương tự để tấn công các mục tiêu ở cùng phạm vi", ông Kuzan nói.

Thông tin Mỹ đang xem xét lời đề nghị viện trợ tên lửa Tomahawk cho Kiev được đưa ra trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của ông Trump đối với xung đột Nga – Ukraine. Sau cuộc gặp với ông Zelensky vào ngày 23/9 tại New York, lãnh đạo Nhà Trắng đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Ukraine, với sự hỗ trợ của EU, đang ở vị thế có thể giành chiến thắng và lấy lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine".

Tuyên bố trên phản ánh một sự thay đổi mạnh mẽ so với những bình luận trước đây của ông Trump, chẳng hạn như lời phát biểu hồi tháng 4 rằng "bán đảo Crưm sẽ ở lại với Nga" hay đề xuất hòa bình vào tháng 8, vốn bao gồm điều khoản Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ.

Hiện tại, ông Trump đang giám sát chương trình mới do NATO tài trợ nhằm cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine, với các gói viện trợ ban đầu bao gồm hệ thống phòng không Patriot và hệ thống tên lửa HIMARS. Tổng thống Mỹ cũng nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng, Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho các đồng minh NATO để chuyển giao cho Kiev.

Hôm 16/9, chính quyền của Tổng thống Trump đã phê duyệt các gói viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ cho Ukraine, do các đồng minh trong NATO tài trợ theo một cơ chế tài chính mới. Khoản viện trợ này sẽ là lần đầu tiên sử dụng Danh mục Yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL). Thông qua PURL, các đồng minh sẽ gộp các khoản đóng góp để mua vũ khí, đạn dược và trang thiết bị của Mỹ từ kho dự trữ và sau đó chuyển cho Kiev.