Theo trang tin Militarnyi, đây là thông tin đến từ kênh giám sát eRadar trên Telegram. Kênh eRadar cho biết, vào ngày 28/9, Nga đã sử dụng tên lửa và UAV để triển khai đợt tấn công quy mô lớn vào Ukraine.

Trong đó, sân bay Kacha là địa điểm thứ 12 được biết đến là nơi các lực lượng Moscow sử dụng để phóng loạt UAV tấn công do Nga và Iran sản xuất.

Bệ phóng UAV Shahed của Nga. Ảnh: Cơ quan Mật vụ Ukraine

Do sân bay này giáp Biển Đen, nên thời gian bay của UAV đến các khu vực Odessa, Kherson hoặc Mykolaiv ở Ukraine được rút ngắn. Cụ thể, UAV của Nga được phóng từ sân bay Kacha chỉ mất 40 phút bay để tới được mục tiêu là một nhà máy rượu vang ở khu vực Odessa. Ngoài ra, do khoảng cách giữa địa điểm phóng và vị trí tấn công là gần 300km, Nga có thể đã sử dụng phiên bản UAV Shahed trang bị động cơ phản lực.

Hệ thống phóng UAV Shahed

Nga đã sử dụng nhiều loại bệ phóng để phóng UAV như máy phóng bán cố định, hệ thống di động gắn động cơ tên lửa và cả bệ phóng trên xe.

Tại các "bãi đáp UAV" cố định, các máy phóng lớn được sử dụng và được lắp đặt tại những vị trí kiên cố. Các đường băng đặc biệt cũng được xây dựng để tăng tốc cho UAV trước khi cất cánh.

Bãi đáp UAV ở vùng Oryol của Nga. Ảnh: Cyber ​​​​Boroshno Telegram

Cơ sở lớn nhất phục vụ bảo dưỡng và phóng UAV Shahed là "bãi đáp UAV" ở vùng Oryol của Nga. Tên lửa hành trình Scalp/Storm Shadow được quân đội Ukraine sử dụng đã bắn trúng bãi đáp này nhiều lần, nhưng cho tới nay cơ sở của Nga vẫn tiếp tục hoạt động.

Trong khi đó, hệ thống di động gắn động cơ tên lửa cho phép phóng UAV từ nhiều vị trí bất ngờ. Song, phương pháp này lại gây tốn kém hơn và cần tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn.

Nga phóng UAV Shahed. Video: Militarnyi

Các bức hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy, không có máy phóng UAV cố định nào đặt tại Kacha, bởi sân bay này thường xuyên là mục tiêu tấn công của Ukraine. Điển hình, hồi tuần trước, đơn vị Ghosts thuộc Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) tuyên bố, các UAV của lực lượng này đã bắn trúng 2 máy bay An-26 và Be-12 cùng một trực thăng Mi-8 tại sân bay Kacha. Do đó, xe ô tô hoặc bệ phóng tên lửa di động có thể đã được Nga sử dụng tại đây để phóng UAV.