Theo hãng thông tấn TASS, ông Lukashenko hôm 28/9 đã lên án mạnh mẽ những tuyên bố gần đây của NATO liên quan đến kế hoạch bắn hạ máy bay của Nga hoặc Belarus bị cáo buộc xâm phạm không phận.

Nhà lãnh đạo Belarus gọi kế hoạch của NATO là "dại dột và thiếu cân nhắc", đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động nào như vậy sẽ phải đối mặt với phản ứng “tức thì".

Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga bay trên biển Baltic. Ảnh: Không quân Thụy Điển

Ngoài ra, ông Lukashenko cũng nhắc lại việc Belarus đã chủ động cảnh báo Ba Lan về chuyến bay của 9/12 máy bay không người lái (UAV) qua lãnh thổ nước này, trong đó Minsk không thể ngăn chặn.

“Họ thậm chí còn ngạc nhiên khi chúng tôi thông báo cho họ. Vậy bây giờ họ sẽ bắn hạ máy bay, trực thăng của chúng tôi hay của Nga chỉ vì chuyện đó ư? Không thể hành xử như vậy được, hàng xóm không đối xử với nhau như thế”, Tổng thống Belarus nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Lukashenko cũng chỉ trích quyết định gần đây của Ba Lan về việc đóng cửa biên giới với Belarus. Ông mô tả động thái này là "một trò lừa đảo lớn hơn".

Tuyên bố của ông Lukashenko được đưa ra sau khi Ba Lan tuyên bố bắn hạ ít nhất 3 UAV của Nga xuất hiện trong không phận nước này vào ngày 10/9. Vài ngày sau đó, một UAV khác của Nga cũng bị cáo buộc bay vào không phận Romania trong khoảng một giờ đồng hồ. Tới ngày 19/9, Estonia cho biết, 3 chiến đấu cơ MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận nước này trong 12 phút. Tuy nhiên, Moscow đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc trên.

Trong khi đó, chia sẻ với hãng tin CNN hôm 24/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã không loại trừ khả năng máy bay Nga sẽ bị bắn hạ nếu xâm phạm không phận của các nước NATO.

Trước đó, hôm 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, các nước thành viên NATO ở châu Âu có thể bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận.

Ngược lại, Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov hôm 25/9 cảnh báo, bất cứ nước thành viên nào của NATO bắn hạ chiến đấu cơ của Nga cũng sẽ dẫn tới “cuộc xung đột" với Nga.



