Đề án hướng tới nâng cao chất lượng nguồn số liệu phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư, đảm bảo từ năm 2026 số liệu mức sống tối thiểu của dân cư chia theo khu vực thành thị và nông thôn được công bố hàng năm.

Đề án cũng hướng tới việc xác định phương pháp tính và nguồn số liệu phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của người lao động, đảm bảo từ năm 2028, số liệu mức sống tối thiểu của người lao động được công bố hàng năm; xây dựng kế hoạch điều tra phục vụ biên soạn và công bố số liệu mức sống tối thiểu của dân cư và mức sống tối thiểu của người lao động...

Nghiên cứu sửa đổi phương án khảo sát mức sống dân cư

Một trong những nội dung của đề án là nghiên cứu sửa đổi phương án khảo sát mức sống dân cư để đảm bảo nguồn số liệu phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư cho khu vực thành thị và nông thôn.

Trong đó, năm 2026, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế hoàn thành việc đánh giá chất lượng thông tin sử dụng phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư được thu thập trong khảo sát mức sống dân cư.

Người dân mua sắm tại siêu thị. Ảnh: Thạch Thảo

Nội dung bao gồm tính đầy đủ và độ tin cậy của thông tin; thông tin chi tiết về các khoản chi tiêu của hộ gia đình, gồm chi tiêu các mặt hàng lương thực, thực phẩm và phi lương thực, thực phẩm; nghiên cứu tăng cỡ mẫu khảo sát các hộ gia đình được thu thập thông tin về chi tiêu trong Khảo sát mức sống dân cư, đảm bảo thông tin đủ lớn, đủ đại diện để biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư theo khu vực thành thị và nông thôn. Đồng thời triển khai khảo sát mức sống dân cư theo phương án sửa đổi phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư.

Nội dung nữa của Đề án là nghiên cứu xây dựng phương pháp tính và nguồn số liệu phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của người lao động, cụ thể: nghiên cứu và rà soát phương pháp trị giá các nhu cầu tối thiểu; xây dựng phương pháp và nguồn thông tin phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của người lao động; xây dựng phương án điều tra thí điểm chi tiêu của người lao động để thu thập đầy đủ thông tin của người lao động, phản ánh đúng thực tế.

Triển khai điều tra thí điểm chi tiêu của người lao động

Cùng với đó, theo đề án, sẽ triển khai điều tra thí điểm chi tiêu của người lao động phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của người lao động, xây dựng kế hoạch điều tra phục vụ biên soạn và công bố mức sống tối thiểu của dân cư và mức sống tối thiểu của người lao động hàng năm.

Để thực hiện được những nội dung trên, đề án đưa ra 4 giải pháp thực hiện.

Thứ nhất là khảo sát, nghiên cứu phương pháp luận và kinh nghiệm của quốc tế về biên soạn và công bố số liệu mức sống tối thiểu của dân cư và mức sống tối thiểu của người lao động để áp dụng vào thực tiễn của Việt Nam.

Thứ hai là tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác thu thập, tổng hợp, biên soạn và công bố số liệu về mức sống tối thiểu của dân cư và mức sống tối thiểu của người lao động.

Thứ ba là ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong xây dựng, công bố và chia sẻ số liệu về mức sống tối thiểu.

Và thứ tư là bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tài lực thực hiện đề án.