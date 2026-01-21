Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nêu rõ trong nhiều thập kỷ qua, TP luôn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của Việt Nam, "những đóng góp đó là thực tế không thể phủ nhận".

Tuy nhiên, trước bối cảnh đang biến đổi, chính những thành công ấy cũng đã đặt ra cho thành phố một yêu cầu cao hơn. TPHCM không thể phát triển theo lối mòn mà phải chủ động tự đổi mới chính mình sâu sắc hơn, khác biệt và có chiều sâu, tầm nhìn dài hạn và bền vững hơn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày tham luận

"Trung ương đã đặt ra cho TPHCM những kỳ vọng rất đặc biệt, không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn tăng trưởng theo cách khác biệt, không chỉ đi trước mà còn mở đường và không chỉ thành công cho riêng mình mà phải tạo ra động lực lan tỏa cho sự phát triển chung của cả nước", ông Được chia sẻ.

TPHCM được kỳ vọng trở thành nơi thử nghiệm các cơ chế chính sách, là nơi hội tụ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời là hình mẫu về quản trị phát triển đô thị trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là niềm vinh dự, sự ghi nhận mà còn là cam kết phát triển mang tầm chiến lược quốc gia.

Để thực hiện, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TPHCM xác định 3 trụ cột tạo nền tảng cho bứt phá thực chất. Trong đó, đột phá về thể chế là điều kiện tiên quyết. TP cần được trao và chủ động thực thi các cơ chế linh hoạt hơn, phù hợp với vai trò, quy mô và sự đóng góp.

Ảnh: Nguyễn Huế

Khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực phát triển cốt lõi. Theo ông Được, nếu tiếp tục dựa chủ yếu vào vốn đất đai và lao động giá rẻ, TPHCM sẽ sớm chạm trần tăng trưởng. Trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng GRDP có dấu hiệu chậm lại, tăng rất ít. Con đường phát triển bền vững chỉ có thể dựa vào tri thức, công nghệ và con người.

Ông Được cho rằng phát triển hai tầng không chỉ đi nhanh mà để đi xa, không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà phải phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài. TPHCM cần và sẽ đóng góp với vai trò là kiến trúc sư trưởng, là trung tâm điều phối, dẫn dắt liên kết vùng, nơi hội tụ tài chính, công nghệ và dịch vụ cao cấp. TP còn là nơi các hoạt động sản xuất, logistics và nông nghiệp công nghệ cao được kết nối và lan tỏa, nơi giá trị gia tăng được phân bổ hài hòa, cùng phát triển.

Các đại biểu thuộc Đảng bộ TPHCM dự đại hội. Ảnh: TTXVN

"TPHCM hướng đến mô hình thành phố toàn cầu đáng sống, nơi tăng trưởng đi cùng tiến bộ, công bằng, đổi mới đi cùng bao trùm và hội nhập đi cùng với bản sắc. Một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế mà còn đo bằng chất lượng cuộc sống, mức độ gắn kết xã hội, niềm tin của người dân và ở việc giữ chân nhân tài, nuôi dưỡng sáng tạo, củng cố niềm tin của xã hội", ông bày tỏ.

HÀ NỘI SẴN SÀNG LÀ NƠI THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT CÁC MÔ HÌNH MỚI

Thay mặt Đảng bộ TP Hà Nội, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày tham luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Thủ đô Hà Nội.

Ông Phong cho biết nhiệm kỳ qua, Hà Nội đạt được nhiều thành tựu, kinh tế phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng bình quân đạt 6,57%, đặc biệt năm ngoái đạt 8,16 %; quy mô nền kinh tế khoảng 63,5 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước.

Thu ngân sách của Hà Nội đạt con số ấn tượng là 711.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 180 triệu/người/năm. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Hà Nội cũng là địa phương dẫn đầu trong công tác đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao các lợi ích xã hội cho người dân.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Ảnh: TTXVN

TP quyết liệt, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh phân cấp, phân nhiệm vụ, phân thủ tục, phân nguồn lực gắn với chuyển đổi số, xác lập mô hình phát triển mới gắn với tăng trưởng 2 con số. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Nội xác định sẽ tăng trưởng 11% trở lên.

Ông Phong cho biết qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ TP rút ra bài học về tinh thần đoàn kết, sự quyết liệt và sâu sát trong thực tiễn, đặc biệt là tinh thần 6 dám - "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn", với người đứng đầu cần sẵn sàng "đứng mũi chịu sào", nhất là trong những việc lớn, việc khó chưa có tiền lệ...

"TP định hướng phát triển dựa trên việc vừa phải khắc phục được các điểm nghẽn đã tồn tại lâu năm vừa phát triển bứt phá. TP phải trả lời được câu hỏi chiến lược mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra đối với Đảng bộ Thủ đô Hà Nội, đó là Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ được hồn Thăng Long vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo xanh, thông minh, kết nối toàn cầu", ông nêu rõ.

Để trả lời câu hỏi trên, Hà Nội đã đề ra các định hướng chiến lược. Ông Phong cho biết Hà Nội sẽ phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu, tổ chức lại không gian đô thị, chuyển dịch sang mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, đa lớp xanh, hài hòa và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Ảnh: Hoàng Hà

Hà Nội sẽ phát huy vai trò dẫn dắt mọi mô hình phát triển, không chỉ hiệu quả mà còn mang giá trị thử nghiệm lan tỏa và đi trước một bước để Trung ương tổng kết thực tiễn.

"Nút thắt lớn nhất không chỉ nằm ở nguồn lực mà còn ở phương thức lãnh đạo và khả năng tổ chức thực thi. Để quản lý một siêu đô thị, Hà Nội phải chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại, đó là Đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong và xã hội đồng thuận", ông Phong nêu rõ.

Đảng bộ Hà Nội đưa ra 4 cam kết hành động. Đó là Đảng bộ Hà Nội sẽ đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ Thủ đô.

Các đại biểu thuộc Đảng bộ Hà Nội dự đại hội. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Thủ đô Hà Nội sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát với các mô hình mới về quản trị, thể chế, tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để phục vụ tổng kết thực tiễn cho Trung ương.

Đảng bộ Hà Nội chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng, nhân dân về kết quả thực hiện, kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng thời, Đảng bộ Hà Nội phấn đấu trở thành hình mẫu về hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo, phát triển.