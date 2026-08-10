Nga đang triển khai mạng vệ tinh tương tự Starlink. Ảnh: Anadolu

Theo báo Kyiv Independent, Tướng Skibitsky hôm nay (10/8) chia sẻ: "Moscow đang triển khai Rassvet, hệ thống được xem là phiên bản Starlink của Nga. Họ đã bắt đầu quá trình triển khai với tốc độ nhanh hơn đáng kể so với kế hoạch đã đề ra".

Tướng Skibitskyi nói Nga đã phóng 16 vệ tinh Rassvet đầu tiên lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp vào tháng 3/2026 và đang tiếp tục mở rộng mạng lưới vệ tinh này. Trước đó, có thông tin cho biết Nga đã phóng đợt vệ tinh thứ hai vào tháng 7.

Quan chức này cho biết thêm Nga đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới gồm 292 vệ tinh vào năm 2027 và mở rộng lên 924 vệ tinh vào năm 2035.

"Hiện tại, hệ thống này chỉ hoạt động gián đoạn khi một vệ tinh bay qua lãnh thổ của chúng tôi. Khi Nga triển khai đầy đủ chùm vệ tinh, hệ thống này sẽ hoạt động giống như Starlink", Thiếu tướng Vadym Skibitskyi nói và tiết lộ giới chức Ukraine đã bắt đầu thảo luận các biện pháp đối phó với hệ thống này.

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine Robert Brovdi nhận định sự phát triển của hệ thống Rassvet là "một rủi ro đối với toàn thế giới."

Nga đã phát triển các hệ thống thay thế Starlink, mạng lưới đóng vai trò then chốt trong hoạt động liên lạc quân sự của Ukraine kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát.

Hồi tháng 2, Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa các thiết bị đầu cuối Starlink bị lực lượng Nga sử dụng trái phép sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine phối hợp với công ty SpaceX của "ông trùm" công nghệ Elon Musk.

Hệ thống Rassvet đang được Nga phát triển như một mạng lưới vệ tinh băng thông rộng quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, nhằm cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao. Nga cho biết hệ thống này dự kiến bắt đầu vận hành thương mại từ năm 2027. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cảnh báo Rassvet trong tương lai có thể được ứng dụng cho mục đích quân sự, bao gồm liên lạc quân sự và điều khiển máy bay không người lái (UAV).