Theo số liệu từ Cục Đường cao tốc Quốc gia Anh (National Highways), tính đến ngày 11/5 năm nay đã có 947 trường hợp lái xe ngược chiều được báo cáo trên các tuyến đường có giới hạn tốc độ 70 dặm/giờ (khoảng 113 km/h). Con số này cao hơn đáng kể so với 729 vụ được ghi nhận trong cùng kỳ cách đây bốn năm, tương đương trung bình khoảng 18 vụ mỗi tuần.

Dữ liệu được công bố theo Đạo luật Tự do Thông tin cho thấy tổng số vụ việc trong 12 tháng gần nhất chỉ giảm nhẹ 3% so với mức 974 vụ của giai đoạn trước đó, cho thấy tình trạng này vẫn ở mức cao.

Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe đi ngược chiều đã xảy ra trong thời gian qua. Ngày 17/4, hai người đàn ông thiệt mạng trong vụ va chạm trực diện trên tuyến cao tốc M90 gần Kinross, Scotland. Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, một người khác cũng tử vong trong vụ tai nạn tương tự trên cao tốc M6 gần khu dịch vụ Charnock Richard thuộc hạt Lancashire.

Ông Edmund King, Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Anh (AA), cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người lái bị suy giảm khả năng điều khiển phương tiện do sử dụng rượu bia, ma túy hoặc tình trạng mệt mỏi.

“Nhiều người cho rằng du khách đến từ các quốc gia lái xe bên phải là nguyên nhân chính, nhưng trên thực tế phần lớn trường hợp lại liên quan đến tài xế địa phương trong tình trạng say xỉn hoặc mất khả năng phán đoán,” ông King cho biết.

Theo vị này, một số vụ việc còn xuất phát từ những tài xế cố tình đi ngược chiều để trốn tránh lực lượng cảnh sát.

Ngoài các nguyên nhân trên, giới chức cũng ghi nhận nhiều trường hợp người lái nhầm lẫn giữa lối ra và lối vào cao tốc do thời tiết xấu, mất phương hướng hoặc quá phụ thuộc vào chỉ dẫn của hệ thống định vị.

Ông Steve Gooding, Giám đốc tổ chức nghiên cứu giao thông RAC Foundation, nhận định việc một tài xế có thể vô tình đi ngược chiều vào tuyến cao tốc đông phương tiện là điều đáng báo động.

“Việc gần 1.000 tài xế thực hiện hành vi này chỉ trong vòng một năm là con số đáng lo ngại. Điều đó cho thấy cần có thêm các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn việc nhầm lẫn giữa lối ra và lối vào cao tốc,” ông Gooding nói.

Theo chuyên gia này, các cơ quan quản lý hạ tầng cần nghiên cứu cải tạo thiết kế nút giao, đồng thời ứng dụng các công nghệ như cảm biến phát hiện xe đi sai chiều, hệ thống cảnh báo ven đường hoặc cảnh báo trực tiếp trên xe để giảm thiểu nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Theo TheSun

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