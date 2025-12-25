Đây là mô hình thí điểm tiên phong tại Việt Nam, kết hợp giữa lĩnh vực bưu chính và công nghệ bay tầm thấp nhằm phục vụ công tác y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết: "Việc triển khai UAV (thiết bị bay không người lái) trong vận chuyển y tế là bước đi cụ thể của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong ứng dụng khoa học - công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng y khoa. Mô hình đặc biệt có ý nghĩa trong các tình huống cấp cứu, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi hệ thống giao thông đô thị bị gián đoạn".

Thiết bị bay không người lái vận chuyển thuốc men từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đến trạm y tế phường. Ảnh: N.Huyền

Theo ông Diện, không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng một thiết bị công nghệ, mô hình UAV vận chuyển y tế còn là minh chứng rõ nét cho chuyển đổi số y tế đi vào thực chất, gắn công nghệ với nhu cầu thực tiễn của người dân.

"Việc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang được cấp phép tiên phong triển khai UAV trong vận chuyển y tế khẳng định vai trò chủ động, đổi mới của ngành y tế Thủ đô trong tiếp cận và làm chủ công nghệ mới. Từ mô hình thí điểm này, thành phố hướng tới xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân”, ông Diện nhấn mạnh.

Theo mô hình triển khai, thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ được thiết kế riêng cho thử nghiệm vận chuyển y tế, bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn và pháp lý để được cấp phép bay trong bán kính khoảng 10km.

Mỗi tuyến bay dự kiến thực hiện 2 chuyến/ngày. Trường hợp phát sinh nhu cầu đột xuất từ các cơ sở y tế, sau khi được các cơ quan quản lý nhà nước cho phép, đơn vị vận hành UAV sẽ chủ động tăng cường thiết bị và tần suất vận chuyển nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Đỗ Đình Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N. Huyền

Thiết bị UAV có tốc độ hành trình lên tới 60km/h, phạm vi hoạt động bán kính 15km, được tích hợp camera giám sát hành trình theo thời gian thực. Khoang chứa chuyên dụng được thiết kế bảo đảm các điều kiện cần thiết đối với việc vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Trong thời gian tới, mô hình thiết bị bay thử nghiệm sẽ tiếp tục được nâng cấp, hướng tới tầm bay xa khoảng 20km, trọng tải phù hợp cho vận chuyển y tế khoảng 10kg.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, mô hình này góp phần rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế; nâng cao tính chủ động, kịp thời trong công tác chuyên môn, đặc biệt trong các tình huống cần phản ứng nhanh hoặc khi điều kiện giao thông đô thị gặp nhiều khó khăn.