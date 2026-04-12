Sự kiện thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng tham mưu Công an nhân dân.

Rất đông cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Nội tham gia tranh tài

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và các tuyến đường quanh hồ, gần 800 vận động viên tranh tài ở hai cự ly 1,7 km và 3,4 km, tương ứng một và hai vòng hồ. Không khí thi đấu hào hứng, lan tỏa tinh thần thể thao và rèn luyện sức khỏe trong toàn lực lượng.

Các vận động viên nô nức tham gia giải chạy.

Không chỉ là hoạt động thể thao thường niên, giải chạy còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh, hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Hòa cùng niêm vụ khi về tới đích.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa thể thao với các không gian trải nghiệm, tuyên truyền pháp luật về an ninh, trật tự như an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, phòng cháy, chữa cháy, chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến.

Khu trưng bày thành tựu 80 năm của lực lượng tham mưu Công an Thủ đô cũng thu hút đông đảo người dân quan tâm.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội tra thưởng cho các vận động viên tham gia đạt giải.

Giải chạy “Nâng bước trí tuệ” không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần gắn kết lực lượng Công an với các sở, ngành và nhân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ, đồng hành vì sự bình yên của thành phố.