Sáng 19/10, giải chạy "Phụ nữ chạy hưởng ứng Vì môi trường không khói thuốc" do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức diễn ra tại Công viên Thống Nhất.

Giải đấu mang đến một sân chơi đầy hấp dẫn, nơi mỗi bước chạy mang theo thông điệp vì sức khỏe phụ nữ, trẻ em, vì cộng đồng không khói thuốc. Với cự ly 1 vòng quanh hồ Bảy Mẫu (tương đương khoảng 2,5 km), giải chạy không chỉ là thử thách thể lực mà còn là cơ hội để các VĐV nhận về nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Hơn 1.000 VĐV tham dự giải.

Vượt qua hơn 1.000 VĐV, các chân chạy Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Hường, Trương Thị Hòa, Nguyễn Đức Thành, Đặng Đức Trường, Đặng Ninh Huỳnh về đích sớm nhất và giành giải thưởng.

Chị Nguyễn Thị Trang là VĐV nữ về đích đầu tiên. Cô chia sẻ cảm xúc: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một giải chạy lớn như thế này và cũng là lần đầu cảm nhận rõ rệt cảm giác chiến thắng khi về Nhất – vừa bất ngờ, vừa xúc động. Trong suốt quá trình thi, tôi cố gắng giữ nhịp đều, mở đầu chậm rãi để làm nóng cơ thể rồi mới tăng dần tốc độ ở những đoạn cuối.

Giải đấu mang thông điệp vì sức khỏe phụ nữ, trẻ em, vì cộng đồng không khói thuốc.

Tôi thấy giải chạy 'Vì môi trường không khói thuốc' rất ý nghĩa, không chỉ giúp mỗi người nâng cao sức khỏe mà còn lan tỏa thông điệp sống lành mạnh, bảo vệ môi trường trong lành cho cộng đồng".